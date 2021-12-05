ISPARTA HUZUR KENTİ

Basın mensuplarının ziyaretinde konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta’nın asayiş yönünden genelde sakin ve huzurlu bir kent olduğunu belirterek şehrin huzur ve güvenliği için 1350 polis memurunun görev yaptığını ifade etti.



15 TEMMUZ SÜRECİNDE

İSTANBUL’DA GÖREV

YAPTIM…

Kendisinin 15 Temmuz sürecinde İstanbul’da istihbarat ve terörden sorumlu Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunduğunu hatırlatan İl Emniyet Müdürü Turanlı, gezi olayları sırasında da mega kent İstanbul’da görev yaptığını ifade etti. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin önlenmesine yönelik ekibiyle birlikte gece gündüz görev yaptıklarını kaydetti.



ISPARTA’DA BİR POLİSE

206 KİŞİ DÜŞÜYOR…

Isparta’nın her yönüyle fırsatlar şehri olduğunu belirten Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, bu nedenle Isparta’da görev yapan polislerin buraya yerleşmeye karar verdiklerini ifade ederek, “Isparta’da şuanda 1350 polis memuru görev yapıyor. Nüfusa göre hesapladığımızda 206 kişiye bir polis memuru düşüyor” dedi.



954 POLİS EMEKLİSİ

ISPARTA’YA YERLEŞTİ…

Isparta’nın sakin bir şehir olmasından dolayı polis emeklilerinin de tercih ettiği bir şehir konumunda olduğunu belirten Turanlı, Isparta’da görev yaparken emekli olan 954 polis memurunun Isparta’ya yerleştiğini bu durumun son derece önemli olduğunu vurguladı.

