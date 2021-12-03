ISUBÜ’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği Gerçekleşti

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı öğrencileri ve öğretim elemanları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engellilik olgusuna yönelik çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ISUBÜ Rektörlüğüne ziyarette bulunan Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı öğrencileri ve öğretim elemanları tasarladıkları farkındalık broşlarını Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter ile idari personele takdim ettiler.

Ziyarette öğrencilerimiz tarafından engelli farkındalığıyla ilgili yapılan sosyal deney, engellilikle ilgili olumsuz söylemlerin düzeltilmesi etkinliği, bakım merkezinde engelli bireylerle yapılan etkinlikler, öğretim elemanlarımızın engellilikle ilgili çalışmaları ve üniversitemiz erişilebilirlik durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter günü anlam ve önemine binaen Üniversite bünyesinde öğrenim gören engelli öğrencilerle ve engelli bakımı öğrencileri ile yemekte bir araya geldiler.



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