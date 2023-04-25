Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mehmet Köse İlkokulu 3.sınıf öğrencilerine yerel yönetimler dersi verdi

Mehmet Köse İlkokulu öğrencileri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile buluştu

Mehmet Köse İlkokulu öğrencilerine yerel yönetimler konusu uygulamalı olarak anlatıldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mehmet Köse İlkokulu 3.sınıf öğrencilerine Yerel Yönetimler dersi verdi. Öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Başkan Başdeğirmen, Belediye Meclisi'nin işleyişini uygulamalı olarak anlatarak, Ekim ayında düzenlenmesi için oylama yapılan Kitap Fuarı örneği ile yerel yönetimlerin nasıl işlediğini anlattı.Okul Müdürü Adnan Çelik, öğrencilere yerel yönetimler konusunu yerinde uygulamalı olarak anlatmak istediklerini belirtirken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in öğrencilerle bir araya gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.Sınıf Öğretmeni Serpil Şenay ise seçim süreci nedeniyle soyut kalan bu konunun burada işlenmesinin öğrencilerin kalıcı bilgi edinmesine yardımcı olduğunu söyledi.Bu eğitim sayesinde öğrencilerin yerel yönetimler konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları ve gelecekte doğru insanlar olarak ülkelerine hizmet etmeleri hedefleniyor.