Isparta'da Kuzu Doğumları Başladı: Meraya Otlatmaya Götürülen Koyunlar Yeni Yavrularıyla Buluştu

İlginç Görüntüler: Isparta'da Yüzlerce Kuzu Annesini Koku ve Seslerinden Hemen Tanıyor

Baharın Habercisi: Isparta'da Merada Kuzu Doğumları Devam Ediyor

Isparta'nın Gönen ilçesinde, meraya otlatmaya götürülen koyunların yeni doğan kuzularıyla buluşma anları, ilgi çekici görüntüler oluşturdu. Aralık ayından bu yana başlayan kuzu doğumları, mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Kuzular, ot ve saman gibi yemlere alıştırılmak için annelerinden ayrı ağıllarda barındırılıyor ve günde iki kez anneleriyle bir araya getirilerek beslenmeleri sağlanıyor. Bulundukları ağılların kapısının açılmasıyla sürünün arasına karışan yüzlerce kuzu, annelerini koku ve seslerinden seçerek birbirlerini dakikalar içinde buluyor. Koyunlar ve kuzuların birbirini bulma anları ise hayvanseverlerin ilgisini çekiyor.