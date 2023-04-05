Isparta'nın Atabey ilçesi, Şehit ve Gazi Aileleri ile Depremzede Misafirlerine İftar Yemeği Programı düzenledi. İftar programına, Sayın Eğirdir Kaymakamı Atabey Kaymakam V. Adem ÇELİK, İlçe Jandarma Komutanı Mesut CEYLAN, İlçe Emniyet Amiri Harun AYTER, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. TOKİ Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve İlçe Müftüsü Dr. Semih ACET tarafından yapılan dualarla başladı. Kaymakam V. Adem ÇELİK, iftar programına katılan şehit ve gazi aileleri ile depremzede vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, bir süre sohbet etti. Program, oldukça samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.