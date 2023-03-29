Isparta öğrencileri Budapeşte'de İleri Seviye Kaynakçılık Stajında

Isparta öğrencileri Budapeşte'de kaynak uygulamaları yapıyor

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında Budapeşte'de Sztav Mesleki Eğitim Merkezi'nde İleri Seviye Kaynakçılık Stajı düzenliyor. Bu stajda yer alan Isparta öğrencileri, teorik eğitimlerin ardından oksi-gaz ve elektrik ark kaynaklarında aşağıdan yukarı kaynak uygulamaları yapıyorlar.Erasmus programı sayesinde yurtdışı tecrübesi kazanma fırsatı bulan öğrenciler, mesleki eğitimlerini uluslararası bir boyuta taşıyarak, yabancı dil becerilerini geliştiriyorlar. Bu sayede gelecekte meslek hayatlarında daha donanımlı ve uluslararası standartlara uygun çalışmalar yapabilecekler.İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin uluslararası tecrübe kazanarak meslek hayatlarında daha başarılı olacaklarını belirterek, Erasmus programı ile öğrencilerin sadece mesleklerini değil, aynı zamanda farklı kültürleri tanıma fırsatı bulacaklarını da söyledi.