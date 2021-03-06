Toplantıda İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya da hazır bulundu.Kaymakamlara, kontrollü normalleşme adımlarının ilçelerde de çok sıkı bir şekilde takip edilmesi talimatı veren Vali Seymenoğlu, vatandaşlarımıza; belirlenen tedbirlere uyulmadığı takdirde yüksek riskli kategorilere geçebileceğimizin hatırlatılmasını isteyerek herkesin bu mücadeleye destek olması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Ardından Kaymakamlarımız tek tek söz alarak ilçelerindeki son durumu Vali Seymenoğlu ile paylaştı, ilçelerinde alınan önlemler hakkında bilgi verdiler.