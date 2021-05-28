Vatan Mahallesi Gençlik

Merkezinin temeli atıldı

Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle üç mahallede yapılacak olan Gençlik Merkezlerinin inşaat alanlarının hafriyatlarının alınmasının ardından Vatan Mahallesi Gençlik Merkezinin demir döşemeleri tamamlandı, temel beton dökümüne geçildi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehri sporcu merkezi yapma ve gençlerin hem iyi şekilde dinlenmeleri, sosyal aktivitelerini yapabilmeleri, hem de derslerine hazırlanabilmeleri amacıyla hazırladığı projeler tek tek hayat buluyor.Bunlardan birisi de Gençlik Merkezleri. Vatan, Davraz ve Fatih Mahallelerine yapılacak olan Gençlik Merkezleri ile ilgili çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Vatan Mahallesi Gençlik Merkezinin temel betonu döküldü.Çalışmaların Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda devam ettiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, Vatan Mahallesi Gençlik Merkezinin temel betonlarının döküldüğünü ve sırada Fatih ve Davraz Mahalleleri Gençlik Merkezlerinde olduğunu söyledi. Kaya, “Gençliğimize kazandıracağımız gençlik merkezlerimizden ilki. En kısa zamanda inşaatı tamamlayıp gençliğimizin ve Isparta’mızın hizmetine sunacağız” dedi.Mahallelerine gençlik merkezi kazandırılmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Vatan Mahallesi Muhtarı İzzet Yıldırım da, “Başkanımızın sayesinde mahallemize kalıcı bir hizmet kazandırılıyor. Böyle bir merkeze mahalle olarak ihtiyacımız vardı. Mahallemizin eksikliklerinden birisi daha yapılmış oluyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Vatan Mahallesi Gençlik Merkezi ile birlikte Davraz ve Fatih Mahalleri Gençlik Merkezleri 5498 metrekarelik alanda toplam 1404 metrekare yapı alanından oluşacak. Gençlik merkezlerinin her birisinde 5’er adet derslik, 1 adet konferans salonu ve çok amaçlı kullanım bölgeleri yer alacak.