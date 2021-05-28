GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA BELEDİYESİ KÜTÜPANE KAZANDIRDI

ISPARTA BELEDİYESİ KÜTÜPANE KAZANDIRDI
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
Akkent Mahallesinde bulunan Şehit Polis Memuru Tolgahan Önal Ortaokuluna, okul aile birliği ve muhtarlığın talepleri doğrultusunda, Isparta Belediyesi tarafından kütüphane kazandırıldı, okul bahçesindeki oyun gurubu yenilendi. Okul aile birliği kütüphane için kitap bağış kampanyasının startını verdi.
 
MUHTAR VE HEYET BAŞKAN
BAŞDEĞİRMEN’İ ZİYARET ETTİ
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından Akkent Mahallesi Şehit Polis Memuru Tolgahan Önal Ortaokuluna kütüphane kazandırıldı.
Geçen ay Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etmiş ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler vermişti. Mahalledeki okullarının kütüphanesinin yenilenmesi yönünde istekte bulunan heyete, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen anında karşılık verdi. Başkan Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda okula kütüphane kazandırıldı, okul bahçesinde bulunan çocuk oyun alanı yenilendi.
Çok kısa bir süre içerisinde okullarına kütüphane kazandırılmasından dolayı duydukları memnuniyetini dile getiren Okul Aile Birliği Başkanı Bakiye Fırtına ve Muhtar Bekir Çevikbaş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.
 
İHTİYAÇLARIMIZ KARŞILANDI
KÜTÜPHANEMİZ TAMAMLANDI
Okul Müdürü Şahin Yörük ve Müdür Yardımcısı Müyesser Başdeğirmen başta olmak üzere okul görevlileri ile yaptıkları görüşmelerde kütüphane ihtiyacı olduğuna karar verdiklerini söyleyen Okul Aile Birliği Başkanı Bakiye Fırtına, “Okulumuzun öncelikle bir kütüphaneye ve özellikle ilkokul öğrencilerimizin teneffüslerde oynamaları için oyun parkına ihtiyacı vardı. Bizde çalışmalarımızı bu yönde değerlendirdik. Okul Aile Birliği olarak kütüphanemiz ve oyun parkı için yapmış olduğumuz girişimler sonuçsuz kalmadı. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in katkılarıyla kütüphanemiz için dolaplar, masalar gibi materyaller karşılandı” dedi.
 
SIRA KİTAP KAMPANYASINDA
Okul Aile Birliği Başkanı Bakiye Fırtına, bu süreçten sonra okul, okul aile birliği ve veliler olarak kütüphaneye kitap toplama kampanyası başlattıklarını ve kütüphaneyi zenginleştirmek istediklerini belirtti. Fırtına, “Kütüphanemize masalarımız, raflarımız konuldu, elimizde bulunan kitaplarımızı yerleştirdik ancak raflarımız boş kaldı. Bugün itibariyle okulumuz için kitap bağışı kampanyası başlattık. Raflarımızın dolmasını ve çocuklarımızın çok daha iyi bir şekilde buradan faydalanmalarını istiyoruz. Kütüphanemize destek olmak isteyenlerin desteğini bekliyoruz.” görüşlerinde bulunurken, oyun parkının ve kütüphanenin yapılmasına ve geliştirilmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve okul idarecilerine teşekkür etti.  
 
BAŞKANIMIZ DUYARSIZ KALMADI
Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, okul idaresi, mahalle sakinleri, azalardan oluşan bir heyetle nisan ayı içerisinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ettiklerini hatırlatarak, “Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Başkanımız bu ziyaretimize duyarsız kalmadı. İsteklerimiz arasında okulumuza kütüphane kazandırılması yine okul çocuk alanımızın yenilenmesi vardı. Başkanımızın talimatlarıyla çocuk oyun alanımızdaki eksikliklerimiz giderildi, kütüphanemiz kuruldu. Kütüphanemizde raflarımız boş. Raflarımız duyarlı vatandaşlarımız sayesinde dolacaktır. Mahallemizdeki semt spor sahamız bitmek üzere. Sosyal tesisimizin hafriyat alımı devam etmekte. Diğer taleplerimizin de sırasıyla yapılacak olması bizleri sevindirdi. Akkent Mahallesi olarak başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.

28-05-2021-akkent-ortaokulu-kutuphane-428-05-2021-akkent-ortaokulu-kutuphane-228-05-2021-akkent-ortaokulu-kutuphane-328-05-2021-akkent-ortaokulu-kutuphane-1


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
​Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasında son durum
TÜBİTAK, Isparta’da 4 ‘Bilim ve Toplum’ projesine destek verdi
Dış Dünyaya Açılan Pencereniz Windoline Kalecampen Isparta Üretici Bayi
​Gülün başkenti Isparta’da meslek lisesi öğrencileri gül damıtmayı öğreniyor
HERKES 1 HAZİRAN'I BEKLİYOR! PEKİ NE OLACAK?
ISPARTA'DA O HASTANİN YIKIMI BAŞLADI
Isparta İMO'dan Ücretli Otopark Uygulaması hakkında açıklama
ISPARTA'NIN OTO EKSPERTİZ NOKTASI PİLOT GARAGE'DAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
ISPARTA'DA ŞAMPİYONLUK ÇOŞKUSU
ISPARTA 32 SPOR 2. LİGE YÜKSELDİ...!
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
TCDD'den Isparta ve Burdur için önemli duyuru
ISPARTA'DA TÜM MASKE ÇEŞİTLERİ VİA MARKET'TE
Her bütçeye uygun konteyner ve prefabrik evler için Davraz Prefabrik
Isparta'ya özgü mis gibi kokusuyla Gül Reçeli
ISPARTA UYGULAMA BAŞLIYOR ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
Esnafa Müjde! 25 Mayıs'ta başlıyor...
Bakan'dan salgını bitirecek duyuru
ISPARTA'DA KUMAR OPERASYONU
Isparta'da Jandarmadan tarihi eser operasyonu!
Isparta'da 19 Mayıs etkinlikleri düzenlendi 2021
ISPARTA İMO'DAN KENT KONSEYİ AÇIKLAMASI
ISPARTA 32 SPOR FİNALDE OYNAYACAK!
KOZA TEKSTİL'DE YAZ SEZONU BAŞLADI
ISPARTA'DA 19 MAYIS KUTLANDI 2021 VİDEO HABER
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
isparta-marka-patent-tesciliisparta-marka-tescilisparta-mobilya-magazasiisparta konteynerisparta-marka-tescilısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA TÜM MASKE ÇEŞİTLERİ VİA MARKET'TEISPARTA'DA TÜM MASKE ÇEŞİTLERİ VİA MARKET'TE22 Mayıs 2021
Her bütçeye uygun konteyner ve prefabrik evler için Davraz PrefabrikHer bütçeye uygun konteyner ve prefabrik evler için Davraz Prefabrik22 Mayıs 2021
Isparta'ya özgü mis gibi kokusuyla Gül ReçeliIsparta'ya özgü mis gibi kokusuyla Gül Reçeli22 Mayıs 2021
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU24 Mayıs 2021
TCDD'den Isparta ve Burdur için önemli duyuruTCDD'den Isparta ve Burdur için önemli duyuru24 Mayıs 2021
ISPARTA 32 SPOR 2. LİGE YÜKSELDİ...!ISPARTA 32 SPOR 2. LİGE YÜKSELDİ...!25 Mayıs 2021
ISPARTA'NIN OTO EKSPERTİZ NOKTASI PİLOT GARAGE'DAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMEISPARTA'NIN OTO EKSPERTİZ NOKTASI PİLOT GARAGE'DAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME25 Mayıs 2021
Dış Dünyaya Açılan Pencereniz Windoline Kalecampen Isparta Üretici BayiDış Dünyaya Açılan Pencereniz Windoline Kalecampen Isparta Üretici Bayi25 Mayıs 2021
ISPARTA'DA ŞAMPİYONLUK ÇOŞKUSUISPARTA'DA ŞAMPİYONLUK ÇOŞKUSU25 Mayıs 2021
HERKES 1 HAZİRAN'I BEKLİYOR! PEKİ NE OLACAK?HERKES 1 HAZİRAN'I BEKLİYOR! PEKİ NE OLACAK?26 Mayıs 2021
​Gülün başkenti Isparta’da meslek lisesi öğrencileri gül damıtmayı öğreniyor​Gülün başkenti Isparta’da meslek lisesi öğrencileri gül damıtmayı öğreniyor27 Mayıs 2021
ISPARTA'DA O HASTANİN YIKIMI BAŞLADI ISPARTA'DA O HASTANİN YIKIMI BAŞLADI26 Mayıs 2021
Isparta İMO'dan Ücretli Otopark Uygulaması hakkında açıklamaIsparta İMO'dan Ücretli Otopark Uygulaması hakkında açıklama26 Mayıs 2021
TÜBİTAK, Isparta’da 4 ‘Bilim ve Toplum’ projesine destek verdi TÜBİTAK, Isparta’da 4 ‘Bilim ve Toplum’ projesine destek verdi 27 Mayıs 2021
Isparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda Çalışmalar Devam EdiyorIsparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda Çalışmalar Devam Ediyor27 Mayıs 2021
ISPARTA İÇİN SU TASARRUFU UYARISI YAPILDIISPARTA İÇİN SU TASARRUFU UYARISI YAPILDI23 Mayıs 2021
BARIŞ KARATEPE TÜRKİYE BİRİNCİSİBARIŞ KARATEPE TÜRKİYE BİRİNCİSİ27 Mayıs 2021
ATSO MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDIATSO MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI26 Mayıs 2021
Minyatürlerle Isparta'da Boğaz Havaları ÇalmakMinyatürlerle Isparta'da Boğaz Havaları Çalmak26 Mayıs 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu'dan Şehit Ailesine ZiyaretIsparta Valisi Seymenoğlu'dan Şehit Ailesine Ziyaret27 Mayıs 2021