Isparta Belediyesi bir yandan şehir trafiğini rahatlatmak adına alternatif yollar açarak, asfalt çalışmaları gerçekleştirirken, diğer taraftan da mahallelerde deforme olan cadde ve sokaklarda bütün asfalt dökümlerini sürdürüyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda hazırlanan program dahilinde sezonunun açılmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğünce mahallelerde sıcak asfalt dökülmesi çalışmaları başladı.Binbirevler Mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında mahallede bulunan toplam 18 sokak ve caddenin bulunduğu 20 bin metrekarelik alanda asfalt çalışması yapılıyor. Cadde ve sokaklarda freze ile deforme olmuş asfaltlar kaldırılıyor ve yerine sıcak asfalt dökülüyor.Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık, mahalleye bugüne kadar kazandırılan hizmetlerden ve son olarak yapılan asfaltlama çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Muhtar Şıkşık, “Başkanımızın bir hedefi vardı. Hedefimiz hep insan. Bugünde insan için yapılan çalışmaların en güzelini alıyoruz. İnsan için yapılan yatırım hak için yapılan yatırımdır. Başkanımızın da bu doğrultuda çalıştığından çok eminiz. Başkanımızdan dört ana isteğimiz vardı, bunların ikisi bitti, bugünde asfaltımız dökülüyor. Binbirevler halkımıza şunu söylemek istiyorum. Sabrettikten sonra demek ki, belediyemiz çok güzel çalışıyor. Halkımızın bunu bilmesi, sabretmesi lazım. Başkanımın başarılarının devamını diliyorum. Bugün mahallemize en güzel çalışmalardan bir tanesi yapılıyor. Allah razı olsun” dedi.