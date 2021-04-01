BELEDİYE PERSONELİNE AFET EĞİTİMİ VERİLDİ

Yalvaç Belediyesi personeline ANDA Derneği tarafından Afet Eğitimi verildi.İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 Yılının Afetlere Hazırlık Yılı olarak ilan edilmesi üzerine yurt genelinde afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirmek, her türlü afete karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 31.03.2021 Çarşamba günü Saat 11.00’da Yalvaç Belediyesi Meclis Salonu ve 13.30’da Yalvaç İtfaiyesinde olmak üzere iki ayrı Afet Eğitimi Semineri düzenlendi. ANDA Derneği üyesi eğitmen Hazal AKKULAK tarafından Yalvaç Belediyesi Personeline yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerine belediye personelinin büyük çoğunluğu katılım sağladı. Aynı zamanda eğitime katılım sağlayanlara ANDA Derneği tarafından AFAD onaylı Afet Eğitimi sertifikaları da verilecek.