EĞİRDİR GÖLÜ ÇEVRESİNDE DRONLA LARVA MÜCADELESİ

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) tarafından Eğirdir Gölü, Kovada Gölü ve Kovada Kanalında sivri sinek ve kronomid larvaları ile mücadele edilmek üzere 100 Kg. Pyriproxifen etken maddeli sinek larva ilacı satın alındı.Bugün itibariyle EKO-BİR Başkanı ve Gelendost Belediye Başkanı Mehmet SEZGİN, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, EKO-BİR Müdürü Süleyman CAN, Eğirdir Park ve Bahçeler ve Veterinerlik Birimi Müdürü Mehmet Küçükköse ve çalışanlarının katılımıyla Eğirdir Belediyesi Hayvan Barınağı Sulak alanında anlaşma yapılan ilaç firmasının destekleriyle drone ile ilk uygulama gerçekleştirildi. İlaçlama kıyı şeritlerinde sazlık alanlarda 50 gr. suda eriyen poşetler içinde her bir poşet 250 m2 alanı kapsayacak şekilde en kısa süre içinde tamamlanıyor. İlacın etkin süresi 90 gün olup, süre bitiminde ikinci ilaçlama yapılacak.EKO-BİR Başkanı ve Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin yaptığı açıklamada; ‘Bugün havaların ısınmaya başlamasından dolayı bölgemizdeki haşere mücadelesine EKO-BİR ve Belediye olarak başlamış bulunmaktayız. Bunun ilk deneme örneğini de anlaştığımız firma vasıtasıyla göl içerisindeki birikintilerde deniyoruz. Şu anda larvaların oluşumunu engellemek için tabletleri dronlarla bırakmak suretiyle inşallah sivrisineğin üreme dönemini durdurmayı planlıyoruz. Bunu durdurmayla ilçelerimizdeki insanlarımızın rahat bir ortamda yaşamasını sağlamak için mücadelemize devam ediyoruz. Yerelde ve EKO-BİR olarakta bunun öncülüğünü yapıyoruz. EKO-BİR biliyorsunuz 86 yerleşim yerine hitap ettiği içinde genel bir çalışma ile bütün bölgelerdeki çalışmalarımızı devam ettireceğiz.’ dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök; ‘Geçtiğimiz yıllarda halkımızın rahat etmesi için sinekle mücadeleye elimizden geldiğinin fazlasını yaparak devam ettik. Bildiğiniz gibi Eğirdir gölü etrafından ve hoyran bölgesinden sazlık alanlardan gelen sinekler halkımıza ciddi rahatsızlık veriyor. Larva mücadelemizi de daha önceden başlatmıştık. Şimdi ise dron ile yapılan bu çalışmayla daha çok başarı sağlanacağına inanıyorum, sinekle etkin mücadelemiz Eğirdir Belediyesi olarakta rutin olarak devam edecektir.’ dedi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)