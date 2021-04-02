GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA BALIK SİPARİŞ

COTTON BOX’IN “TASARIMA DEĞER” YARIŞMASINDA DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLADI

COTTON BOX’IN “TASARIMA DEĞER” YARIŞMASINDA DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLADI
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
COTTON BOX’IN “TASARIMA DEĞER” YARIŞMASINDA DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLADI
 
Ev tekstili sektöründe adından söz ettiren Cotton Box’ın düzenlediği “Tasarıma Değer” yarışmasının başvuru süresi sona erdi.  Türkiye genelinde Moda Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik “Yeni Dünya” temasıyla düzenlenen “Tasarıma Değer” yarışmasına çok sayıda genç tasarımcı katılım gösterdi. “Tasarıma ve tasarımcıya değer” yaklaşımı ile üniversite öğrencilerinin kariyerlerine katkı sağlamayı ve ev tekstili sektöründe tasarım kavramını ön plana çıkarmayı amaçlayan yarışmada ön elemeyi geçen tasarımlar, 9 Nisan tarihine kadar dijital halk oylamasında değerlendirilecek. www.tasarimadeger.com adresi üzerinden gerçekleşecek olan oylamada isteyen herkes oy kullanabilecek. Dijital halk oylamasından sonra ise jüri değerlendirmesi yapılacak ve yarışmada dereceye girenler belirlenecek.
 
G-rsel-2G-rsel-1
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Hurda ve İkinci El Malzeme Alım-Satımları ile ilgili genel emir
ISPARTA'DAKİ EN İYİ TAVUK Bİ TAVUK!
ISPARTA'YA TÜBİTAK YARIŞMASINDA 7 ÖDÜL BİRDEN
Isparta İcra Müdürlüğü’nün Açılışı Gerçekleştirildi
Isparta^da JASAT Dedektifleri yakaladı...
Isparta'da sıfır ve 2. el araçlar için ekspertiz raporu: AUTOEXPER
Isparta'da trafik kazası: 3 kişi öldü
Isparta'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu...
Isparta için Valilik'ten mutasyonlu virüs açıklaması
Tüm memurları ilgilendiriyor! Kamuda yeni dönem!
Vergide yeni dönem! Artık harç alınmayacak...
Isparta Neden Kırmızı Oldu?
SGK ISPARTA'DAN ÖNEMLİ DUYURU - SON TARİH VERİLDİ
Isparta'da ''Kırmızı Çizgi'' Uygulaması
Altın Fiyatları bir anda değişti...
Isparta'daki sinema salonlarına ilişkin yeni karar
Isparta Çok Yüksek Risk Grubu içerisinde yer aldı...
En son dakika haber: 81 ile yeni koronavirüs genelgesi gönderildi...
ISPARTA KORONA-19 HARİTASINDA KIRMIZIYA DÖNDÜ
81 İLDE UYGULANACAK! İŞTE YENİ KARARLAR VE RAMAZAN BAYRAMI TEDBİRLERİ
Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu...
Isparta'da Salgın Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Isparta'da 15 kg esrar maddesi ele geçirildi
Isparta'nın Gül Yağı ve Gül Suyu Doğal ibaresiyle satılacak!
60 Yaş üzerine sistem aktif edildi... Peki randevu nasıl alınacak?
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleri
nidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriısparta bowling salonuISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

AŞI ZİRVESİ YAPILDI İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR....AŞI ZİRVESİ YAPILDI İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR....26 Mart 2021
81 İLDE UYGULANACAK! İŞTE YENİ KARARLAR VE RAMAZAN BAYRAMI TEDBİRLERİ81 İLDE UYGULANACAK! İŞTE YENİ KARARLAR VE RAMAZAN BAYRAMI TEDBİRLERİ29 Mart 2021
ISPARTA KORONA-19 HARİTASINDA KIRMIZIYA DÖNDÜISPARTA KORONA-19 HARİTASINDA KIRMIZIYA DÖNDÜ29 Mart 2021
Altın Fiyatları bir anda değişti...Altın Fiyatları bir anda değişti...30 Mart 2021
Isparta Çok Yüksek Risk Grubu içerisinde yer aldı...Isparta Çok Yüksek Risk Grubu içerisinde yer aldı...30 Mart 2021
60 Yaş üzerine sistem aktif edildi... Peki randevu nasıl alınacak?60 Yaş üzerine sistem aktif edildi... Peki randevu nasıl alınacak?28 Mart 2021
Isparta'nın Gül Yağı ve Gül Suyu Doğal ibaresiyle satılacak!Isparta'nın Gül Yağı ve Gül Suyu Doğal ibaresiyle satılacak!28 Mart 2021
En son dakika haber: 81 ile yeni koronavirüs genelgesi gönderildi...En son dakika haber: 81 ile yeni koronavirüs genelgesi gönderildi...30 Mart 2021
SGK ISPARTA'DAN ÖNEMLİ DUYURU - SON TARİH VERİLDİSGK ISPARTA'DAN ÖNEMLİ DUYURU - SON TARİH VERİLDİ30 Mart 2021
Isparta'da Salgın Değerlendirme Toplantısı YapıldıIsparta'da Salgın Değerlendirme Toplantısı Yapıldı29 Mart 2021
ISPARTA HABER: EĞİRDİR ORYANTİRİNG YARIŞLARI İLE ŞENLENDİISPARTA HABER: EĞİRDİR ORYANTİRİNG YARIŞLARI İLE ŞENLENDİ28 Mart 2021
Isparta'da trafik kazası: 3 kişi öldüIsparta'da trafik kazası: 3 kişi öldü31 Mart 2021
Isparta Neden Kırmızı Oldu? Isparta Neden Kırmızı Oldu? 30 Mart 2021
Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçti...Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçti...28 Mart 2021
Isparta'da 15 kg esrar maddesi ele geçirildiIsparta'da 15 kg esrar maddesi ele geçirildi29 Mart 2021
Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu...Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu...29 Mart 2021
Isparta İl Tarım Müdürlüğü'nün çalışmaları ,başarı belgesi ile takdir edildiIsparta İl Tarım Müdürlüğü'nün çalışmaları ,başarı belgesi ile takdir edildi26 Mart 2021
Isparta'daki sinema salonlarına ilişkin yeni kararIsparta'daki sinema salonlarına ilişkin yeni karar30 Mart 2021
Isparta'da ''Kırmızı Çizgi'' UygulamasıIsparta'da ''Kırmızı Çizgi'' Uygulaması30 Mart 2021
''Isparta'da Kerpiç ve Yaşam'' kitabı yayımlandı''Isparta'da Kerpiç ve Yaşam'' kitabı yayımlandı30 Mart 2021