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Ev tekstili sektöründe adından söz ettiren Cotton Box’ın düzenlediği “Tasarıma Değer” yarışmasının başvuru süresi sona erdi. Türkiye genelinde Moda Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik “Yeni Dünya” temasıyla düzenlenen “Tasarıma Değer” yarışmasına çok sayıda genç tasarımcı katılım gösterdi. “Tasarıma ve tasarımcıya değer” yaklaşımı ile üniversite öğrencilerinin kariyerlerine katkı sağlamayı ve ev tekstili sektöründe tasarım kavramını ön plana çıkarmayı amaçlayan yarışmada ön elemeyi geçen tasarımlar, 9 Nisan tarihine kadar dijital halk oylamasında değerlendirilecek.adresi üzerinden gerçekleşecek olan oylamada isteyen herkes oy kullanabilecek. Dijital halk oylamasından sonra ise jüri değerlendirmesi yapılacak ve yarışmada dereceye girenler belirlenecek.