Isparta'da Avukatlar Günü'ne Özel Web Site Kampanyası: Admin Panelli Siteler 2500 + KDV Fiyatla

Piemsoft Yazılım, Avukatlar Günü'ne Özel Web Site Kampanyası Düzenliyor

Avukatlar Günü'nde Admin Panelli Web Sitesi Sahibi Olmak Artık Daha Kolay

İlk Yıl Hosting ve Domain Bizden: Isparta'da Avukatlar Günü'ne Özel Web Site Kampanyası Başladı

İşletmeniz İçin Admin Panelli Web Sitesi Kurmak Artık Daha Uygun: Isparta'da Kampanya Başladı

Piemsoft Yazılım Şirketinden yapılan açıklamaya göre; 5 Nisan Avukatlar Günü'ne özel bir kampanya düzenliyor. Kampanya, Isparta'da bulunan avukatlar için bir hafta boyunca devam edecek ve admin panelli web siteleri 2500 + KDV fiyatla sunulacak. Ayrıca, ilk yıl için hosting ve domain de işletmeniz tarafından karşılanacak. Kampanya 9 Nisan'a kadar geçerli olacak.İrtibat numaraları ise