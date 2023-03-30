İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Atabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunu ziyaret etti.

Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Baydur, Atabey ilçesinde okul incelemelerinde bulundu.

Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunu ziyaret eden Baydur, öğrencilerle iftar yaptı.

Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Erhan Baydur, Atabey ilçesi yöneticileriyle birlikte Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunu ziyaret etti. Okul ve pansiyon hakkında detaylı bilgi edinen Baydur, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek iftar yemeği yedi.Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda gerçekleşen ziyarette, İl Millî Eğitim Müdürü Baydur ve Atabey ilçe yöneticileri, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Pansiyonun fiziki koşulları, yemekhane, öğrenci odaları ve diğer tesisler hakkında bilgi alan Baydur, okul yöneticileri ve öğretmenleriyle birlikte öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.Daha sonra öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Baydur, öğrencilere başarılar diledi ve onların gelecekteki hedeflerine ulaşmaları için desteklerini sürdüreceğini ifade etti. Öğrencilerle birlikte iftar yemeği yiyen Baydur, eğitim camiasının bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı.