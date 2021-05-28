Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda Çalışmalar Devam Ediyor

Çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla oluşturulacak Isparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda inşaat çalışmaları devam ediyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Ömer Seymenoğlu inşaat alanını gezerek çalışanlardan bilgi alarak kolaylıklar diledi.İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesiyle çocuklar trafik kültürü bilinciyle geleceğe hazırlanacaklar. Küçük yaşlardan itibaren trafikte uyulması gereken kurallar, güvenlik önlemleri gibi trafikte hayat kurtaracak kurallar Eğitim Parkalarında çocuklara uygulamalı olarak öğretilecek.Isparta Valiliği koordinesinde Çünür mahallesinde 5 bin 341 metrekarelik alanda inşaat çalışmaları devam eden eğitim parkına Türkiye Vakıflar Bankası ve Isparta Belediyesi de katkı sunuyor. Proje 2021 yılı içinde bitirilerek hizmete alınacak.