Başkan Başdeğirmen: Hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlayacak

Isparta Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini hizmete açtı. Merkezin açılışını şehirde görevlendirilen atık toplayıcılarıyla birlikte yapan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 14 ayrı atık türünün toplanacağını ve merkezden geri dönüşüm tesislerine gönderileceğini söyledi. Atık toplayıcılarının da artık barkodlu tanıtım kartlarıyla çalışacaklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Şehrimizde geri dönüştürülebilir atıklar daha düzenli bir şekilde toplanacak. Toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılacak ve bertarafı sağlanacak” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Isparta Belediyesi, Bozanönü yolu Gül Küçük Sanayi Sitesi altında 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi inşa etti. 1.500 metrekarelik alana inşa edilen 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde metal, ahşap, elektronik, kimyasal, pil gibi ev ve işyerinden çıkan 14 ayrı atık türü depolanacak ve buradan da geri dönüşüm tesislerine gönderilecek. Bu şekilde çevre ve ekonomiye katkı sunulacak. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerinde de vatandaşların bu atıkları atabilmeleri amacıyla 6 adet Mobil Atık Getirme Merkezi konuldu. Buralarda da kağıt, metal, plastik, cam, atık yağ gibi materyaller ayrıştırılarak toplanıyor ve buradan da 1.Sınıf Atık Merkezine nakli sağlanmış sağlanıyor.1.Sınıf Atık Getirme Merkezinin kurulmasıyla birlikte vatandaşlar artık geri dönüşüm özelliği olan atıkları ekonomiye geri kazandırmış olacak ve bu atıkların doğaya zarar vermesinin de önüne geçilmiş olacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin açılışını atık toplayıcılarıyla birlikte yaptı. Başkan Başdeğirmen, şehirde atık toplayıcı olarak görevlendirilenlere üzerinde barkod bulunan atık toplama kartlarını ve atık toplarken kullanacakları yelekleri verdi. Barkodlu kartlar sayesinde atık toplayıcıların bilgilerine ulaşılabilecek ve o kişinin yetkili olup olmadığı sorgulanabilecek. Bu sayede kaçak atık toplamanın da önüne geçilmiş olacak.Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Murat Akat, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin inşaatını tamamladıklarını ve bakanlıktan gerekli onayları aldıklarını söyledi. Merkezde 14 çeşit atığı toplayacaklarını belirten Akat, “Vatandaşlarımız ister bize getirecekler isterlerse telefon açacaklar biz gidip alacağız. Onlardan geri dönüştürülebilir olanları geri dönüştüreceğiz, geri dönüştürülemeyenlerin de bertarafını güvenli bir ortamda yapmak için yetkili merkezlere göndereceğiz. Belediye Başkanımızın sayesinde buranın açılışını yapıyoruz. Başkanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın geleceği için çalıştıklarını ifade ederek, bu konudaki mücadeleye devam ettiklerini dile getirdi. Atıkların toplanması konusunda her bir vatandaşın paydaş olduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Atıkları düzenli bir şekilde toplamak ve buraya getirip bertaraf etmek bizim için çok önemli. Ne kadar çöp birikirse şehir içerisinde o kadar olumsuzluk demektir. Bizler hem burada toplama yerleri hem atık toplama ekipleri hem de atıkları attığımız çöp deponi alanında çok büyük altyapı oluşturuyoruz. Bu tesis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın vermiş olduğu destekle yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu Sıfır Atık projesi kapsamında başlatılan çalışmalardan birisi. Bu belgeyi almak birçok altyapıyı yaptıktan sonra mümkün oluyordu. Biz 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizle bu belgeyi almaya hak kazandık” şeklinde konuştu.Atık toplayıcılara barkodlu kart sistemi uyguladıklarından bahseden Başkan Başdeğirmen, onların artık kayıt altında olduklarını belirtti. Barkodun okutulması durumunda o kişinin atık toplama için yetkili olup olmadığının anlaşılabileceğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bu şekilde arkadaşlarımızın resmi olarak çalışmalarını sağlıyoruz. Bu sayede farklı kişilerin atıkları toplayarak farklı yerlere götürmelerine de mani olacağız. Burada önemli olan ayrıştıracağımızmalzemeler içerisinden ekonomik değeri olan ürünleri toplayan kişileri takip etme imkanımız olacak. Trafiği aksatmadan, vatandaşlarımızı rahatsız etmeden, atıkları toplarken çevreyi kirletmeden çalışmaları konusunda kendilerini de uyararak, daha iyi çalışmalarını sağlayacağız. Toplayıcılarımızın kullanacakları yelek ve eldivenleri kendilerine teslim ediyoruz. Bu yelekleri mutlaka çalıştıkları süre boyunca üzerlerinde bulundurmak zorundalar. Bu yeleklerle onların görevli olduğunu bilerek takiplerini yapacağız” görüşlerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehir merkezinde görevli olan atık toplayıcılara barkodlu kartlarını vererek, “Allah kolaylık versin” dedi. Başkan Başdeğirmen, atık toplayıcılarının artık barkodlu kartlarla çalışacaklarını belirterek, kartsız çalışmanın yaptırımları olduğunu anlattı. Kaçak çalışanların belediyeye bildirilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Doğru dürüst şekilde bu işi yapıyorsak hem ekmeğimize hem görevimize hem de şehrimize sahip çıkacağız. Siz araçlarla çalışıyorsunuz. Araçlarınızda ASL plakalarınız var. Bu araçların bazen kırmızı ışıkta durmadığını, düzensiz park yaptığını, çift park yaparak trafiği aksattıklarını görüyorum. Arkaları tamamen kapalı olduğu için arkalarını görmeden manevra yaptığınızı görüyorum. Bunlar trafiği aksatıyor, kazaya sebep oluyor ve vatandaşlarımızın rahatsızlığına neden oluyor. Araçlarınızda arkayı gören dikiz aynaları olmalı ve dikkatli şekilde uygun yere park yapmanız gerekiyor. Yolda trafiği aksatmadan atıklarınızı toplayın. Kendi ihtiyacınızı alırken senden sonrakilerin işine mani olmamanız gerekiyor. Siz ekmeğinizi kazanın biz de çevremizi temiz tutalım, memleketimize birlikte güzel hizmet yapalım. Sizlere hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum” dedi.Başkan Başdeğirmen, 14 atığın toplanacağı alanlarla ilgili bilgiler verdi. Evde kullanılan sıvı yağların lavaboya dökülmesini istemediklerini söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Yağ atıklarıyla ilgili 3 yıldır çalışma içerisindeyiz. Bugüne kadar 13 bin 500 kilogram atık yağ topladık. Her 3 kilograma 1 kilogram bulaşık deterjanı veriyoruz. Vatandaşlarımızın bunu da değerlendirmesini istiyoruz. Ayrıca ilaç atıkları için atık kutularını hazırladık. İzinlerden sonra atık ilaç kutularımızı tüm eczanelere dağıtacağız. Bu yıl 10 ayda öğrencilerimizin destekleriyle 4 bin 600 kilo pil topladık. Nüfusa oranla bu kadar pil toplamak bizi en üste taşıdı. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Atıkları toplayarak bertaraf etmek için gerekli yerlere sevkini yapıyoruz. Ekonomik değeri olan atıkları da geri dönüşümle kazandırarak hem belediyemize katkı sağlıyoruz hem de çevremizi temiz tutmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.