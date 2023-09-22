Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, Isparta 32 Spor'a Maddi Destek Sağlıyor

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, şehrin tek profesyonel lig temsilcisi olan Isparta 32 Spor'a maddi destekte bulunuyor. Isparta 32 Spor Yönetimi, Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin'e sağladığı maddi destekten dolayı teşekkür etti.

Bu olumlu işbirliği sayesinde Isparta 32 Spor'un daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi ve başarılı sonuçlar elde etmesi amaçlanmaktadır. Şehir sporunun gelişimine katkı sağlayan bu tür destekler, spor kulüplerinin daha iyi şartlarda çalışmasına yardımcı olmaktadır.