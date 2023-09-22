Gülbirlik'ten Uzun Yıllar Hizmet Veren Avukat Necati Şahin'e Şükran Plaketi

Gülbirlik, 1980-2006 yılları arasında 26 yıl boyunca Gülbirlik Genel Müdürlüğü'nün Hukuk Müşavirliği görevini üstlenen Avukat Necati Şahin'e düzenlenen mütevazi bir törenle şükran plaketi verdi. Törende Şahin, duygu dolu anlar yaşadı.Gülbirlik, Gül, Gülyağı ve Yağlı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği olarak uzun yıllar Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Avukat Necati Şahin'i unutmadı. Gülbirlik Yönetim Kurulu'nun kararıyla düzenlenen plaket töreniyle, Şahin'e geçmişte yaptığı hizmetlerden dolayı şükran plaketi takdim edildi.Törene Gülbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir, Genel Müdür Hasan Çelik, Gülbirlik Yönetim Kurulu üyeleri, kooperatif başkanları ve Necati Şahin'in oğlu Gökhan Şahin de katıldı.Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, Avukat Necati Şahin'in 26 yıl boyunca Gülbirlik Genel Müdürlüğü'nde başarılı bir şekilde hukuk müşaviri olarak görev yaptığını belirterek, Şahin'e duydukları minnettarlığı ifade etti. Çelik, Necati Şahin'in Gülbirlik'e yapmış olduğu hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ederek, bu plaketin kendisine ahde vefa olduğunu söyledi.Plaket takdim töreninin ardından Avukat Necati Şahin, Gülbirlik'in ürünlerinden oluşan bir gül seti ile ödüllendirildi.Şahin, duygu dolu anlar yaşayarak, Gülbirlik'e uzun yıllar hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve plaketi özel bir köşede saklayacağını belirtti. Kendisine böyle anlamlı bir plaket verildiği için Gülbirlik Yönetimine teşekkür eden Şahin, tüm katılımcılara haklarını helal etti.Plaket töreni, samimi sohbetlerle sona erdi.