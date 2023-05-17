"Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'ne Yangın Mücadelesinde Güç Katan Yeni Arazözler Teslim Edildi"

Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele için Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'ne 6 adet M.A.N marka arazöz teslim edildi. Teslim törenine Bölge Müdürü Rifat Ataş, Bölge Müdür Yardımcıları ve teknik ile idari personel katıldı. Törende konuşan Bölge Müdürü Ataş, arazözlerin teşkilata hayırlı olmasını dileyerek, kazasız ve yangınsız bir sezon temennisinde bulundu. Törenin ardından arazözler, Isparta'ya bağlı Eğirdir, Sütçüler, Burdur, Bucak, Gölhisar ve Dinar Orman İşletme Müdürlüklerine gönderildi. Yeni arazözler, yangınlarla mücadelede hızlı ve etkili bir şekilde görev alacak, ormanların ve doğal yaşam alanlarının korunmasına önemli katkı sağlayacak. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, güçlendirilen araç filosuyla orman yangınlarına karşı daha güçlü ve etkin bir şekilde mücadele ederek, orman varlıklarının korunmasını sağlamayı hedefliyor."