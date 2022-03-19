Isparta’nın Rusya’ya ihracatı ilk iki ayda 3 milyon dolara yaklaştı

Isparta, 1-28 Şubat 2022 tarihleri arasında Rusya’ya 1 milyon 318 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk iki ayında bu değer 2 milyon 897 bin dolar oldu.

İspanya’ya ihracat büyüklüğü aylık 3,1 milyon dolara erişti. Isparta Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) Şubat döneminde 3 milyon 232 bin dolar değerinde ihracat yaptı.

Birleşik Krallık’a ihracat 1,7 milyon dolar oldu. Isparta’nın Özbekistan’a olan ihracatı toplamda 8 milyon 384 bin dolar oldu. İşte Isparta’nın ihracatta ülkeler atlasına yakın plan:



Ülke Şb.’22 Oca.- Şb.’22



ABD 3.232,10 5.405,09

ALMANYA 1.249,86 3.354,37

ANTALYA SERBEST B. 5.269,73 10.179,39

AZERBAYCAN 382,90 760,44

BAE 174,56 474,02

BELÇİKA 113,66 198,32

BİRLEŞİK KRALLIK 1.778,54 3.447,05

BULGARİSTAN 348,01 781,83

ÇİN 2.406,28 5.457,83

FRANSA 989,30 3.289,76

GÜNEY AFRİKA C. 208,50 307,81

GÜRCİSTAN 950,28 1.002,12

HOLLANDA 169,73 312,99

IRAK 285,39 338,14

İSPANYA 3.114,69 4.755,08

İSRAİL 617,43 1.592,99

İSVEÇ 349,77 702,62

İSVİÇRE 47,85 161,69

İTALYA 1.649,39 2.814,25

KANADA 574,35 837,43

KAZAKİSTAN 209,40 211,70

KENYA 76,60 94,68

KOSOVA 113,83 628,23

KKTC 95,22 145,68

MACARİSTAN 377,26 757,64

ÖZBEKİSTAN 3.088,37 8.384,53

ROMANYA 405,82 656,12

RUSYA FEDERASYONU 1.318,61 2.897,80

TÜRKMENİSTAN 190,11 630,27

UKRAYNA 13,97 104,84

YUNANİSTAN 73,12 242,33



Toplam 36.089,84 73.080,27