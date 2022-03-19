Isparta’nın Şubat dönemi ihracatı 36 milyon dolar

Isparta, 1-28 Şubat 2022 tarihleri arasında 36 milyon 089 bin 84 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 20221 yılının aynı döneminde bu oran 31 milyon dolar idi. Isparta, Türkiye’nin en yüksek ihracat yapan 31’inci kenti oldu.



-İki ayda ihracat geliri 73 milyon dolar

Isparta 1 Ocak- 28 Şubat 2022 tarihleri arasında ise 73 milyon 080 bin 27 dolar değerinde ihracat yaptı. Geçen yıl bu oran 62,4 milyon dolar idi.



Kent Şb.’22 Sıra Toplam



Antalya 168.378,76 15 318.203,64

Isparta 36.089,84 31 73.080,27

Afyon 26.928,00 39 57.120,54

Burdur 21.638,17 41 45.488,46



-Batı Akdeniz’in Şubat ihracatı 217,2 milyon dolar oldu

Batı Akdeniz Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-28 Şubat 2022 tarihleri arasında 217 milyon 237 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. 2021 yılının aynı döneminde bu oran 187 milyon 437 bin dolar idi. Değişim 15,9 olarak hesaplandı. Pay (20) yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.



-Ülke toplam ihracatının yüzde 1,2’si Batı Akdeniz’den

Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1 Ocak-28 Şubat 2022 tarihleri arasında 417 milyon 955 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı döneminde bu değer 391 milyon 622 bin dolar idi. Değişim oranı 6,7 oldu. Pay (20) yüzde 1,2 olarak hesaplandı.



Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 36.990,43

Şubat 36.089,84



Toplam 73.080,27



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Isparta-İhracat-2021 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 50.434,40

Temmuz 37.875,81

Ağustos 27.926,14

Eylül 34.551,72

Ekim 30.714,27

Kasım 33.864,46

Aralık 35.978,73



Toplam 440.204,12



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Isparta’nın Şubat 2021 İhracatı: 31.099,69 dolar

Isparta’nın Şubat 2022 İhracatı: 36.089,84 dolar

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Isparta’nın Ocak-Şubat 2021 dönemi ihracatı: 62.425,87 dolar

Isparta’nın Ocak-Şubat 2022 dönemi ihracatı: 73.080,27 dolar

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Isparta’nın Ocak 2022 İhracatı: 36.089,84 dolar

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