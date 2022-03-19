Yaş meyve ve sebze ihracat rekoru kırıyor

Isparta, 1-28 Şubat 2022 tarihleri arasında 6 milyon 418 bin 87 dolar değerinde meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Yılın ilk iki ayında yaş meyve ve sebze ihracatı 11 milyon 726 bin 54 dolar oldu.



-Tekstil ihracatı yükselen değer

Tekstil ve hammaddelerinde ihracat 3,2 milyon dolar oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde ihracat 3 milyon 230 bin dolar oldu.

Çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde ihracat 4 milyon 692 bin dolar oldu. Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde ihracat 2 milyon 801 bin dolar şeklinde gerçekleşti.

Isparta’nın makine ve aksamlarında ihracat büyüklüğü 2 milyon 707 bin 63 dolar oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ise 2 milyon 614 bin dolar oldu.



-İşte Isparta’nın Şubat 2022 döneminde sektörel ihracat raporuna yakın plan:



Sektör Şb.’22 Oca.- Şb.’22



Yaş Meyve ve Sebze 6.418,87 11.726,54

Madencilik Ürünleri 4.972,55 10.021,06

Çimento Cam Seramik ve Toprak 4.692,16 8.689,52

Tekstil ve Hammaddeleri 3.251,42 6.295,73

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 3.230,63 4.878,18

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2.801,72 6.344,86

Makine ve Aksamları 2.707,63 6.710,67

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.614,81 6.661,09

Halı 1.380,14 2.791,74

İklimlendirme Sanayii 1.367,37 2.346,69

Meyve Sebze Mamulleri 898,56 1.502,10

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 647,88 2.331,37

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 449,60 1.306,51

Elektrik ve Elektronik 211,38 219,63

Demir ve Demir Dışı Metaller 211,05 353,63

Çelik 78,85 166,35

Otomotiv Endüstrisi 53,92 63,35

Diğer Sanayi Ürünleri 52,35 52,35

Kuru Meyve ve Mamulleri 22,47 61,32

Süs Bitkileri ve Mamulleri 15,12 479,88

Deri ve Deri Mamulleri 11,37 11,62

Savunma ve Havacılık Sanayii - 66,07



Toplam 36.089,84 73.080,27