### Isparta’nın Mayıs Ayı İhracatı Artış Gösterdi



**Isparta’nın Mayıs İhracatı 42,3 Milyon Dolar Oldu**



Isparta, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında 42 milyon 366 bin 92 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran 34 milyon 971 bin 21 dolardı. Bu artış, Nisan 2024'teki 27 milyon dolarlık düşük seviyenin ardından geldi ve daralan ihracat hacmi problemine çözüm oldu.



**Toplam İhracatta Geçen Yılın Gerisinde Kalındı**



Isparta, 1 Ocak - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında toplamda 156 milyon 256 bin 54 dolar değerinde ihracat yaptı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 163 milyon 599 bin 87 dolardı, bu da 2024 yılında ihracat gelirlerinin 2023'ün gerisinde kaldığını gösteriyor.



**Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi Türkiye İhracatının Yüzde 1,1'ini Gerçekleştirdi**



Isparta, Antalya ve Burdur'u kapsayan Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'nde, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında toplam 236 milyon 599 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Bu rakam, 2023 yılının aynı dönemindeki 233 milyon 863 bin dolara göre yüzde 2,2 oranında bir artış gösterdi. Bölge, Türkiye ihracatının yüzde 1,1'ini gerçekleştirdi.



**Yılın İlk 5 Ayında 3 İlin İhracatı 1 Milyar Doları Aştı**



Batı Akdeniz Bölgesi’nde (Isparta, Antalya, Burdur) 1 Ocak - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında toplam 1 milyar 109 milyon 816 bin dolar değerinde ihracat kaydedildi. Bu değer, 2023 yılının aynı döneminde 1 milyar 118 milyon 959 bin dolardı. Değişim oranı yüzde -0,8 olarak hesaplandı ve bu bölge Türkiye ihracatının yüzde 1,2'sini gerçekleştirdi.



**2024 Yılı Isparta İhracat Rakamları (Bin Dolar)**



- Ocak: 29.527,45

- Şubat: 26.082,20

- Mart: 31.449,23

- Nisan: 27.068,32

- Mayıs: 42.366,92

- **Toplam:** 156.256,54



**2023 Yılı Isparta İhracat Rakamları (Bin Dolar)**



- Ocak: 31.332,63

- Şubat: 28.188,89

- Mart: 39.067,58

- Nisan: 30.120,53

- Mayıs: 34.971,21

- Haziran: 56.562,06

- Temmuz: 41.547,76

- Ağustos: 37.841,23

- Eylül: 40.922,65

- Ekim: 32.817,10

- Kasım: 30.437,29

- Aralık: 28.987,35

- **Toplam:** 432.715,31



Isparta’nın Mayıs 2024 ihracatı 42.366,92 dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs 2024 ihracatı toplam 156.256,54 dolar olurken, geçen yıl aynı dönemde bu rakam 163.599,87 dolardı.