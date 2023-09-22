Isparta’nın Gururu Kardiyolog Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu’ya Bilim Ödülü

2022 Abdi İbrahim İlaç Sanayi Bilim Ödülü ve Türkiye’nin en başarılı Genç Kardiyologlar Ödülü sahibi olan SDÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu bu yılda Abdi İbrahim İlaç Sanayi Bilim Ödülüne layık görüldü.Geçtiğimiz yılda aynı ödülün sahibi olan Doç. Dr. Kuyumcu, ödülünü geçtiğimiz gün düzenlenen törenle aldı. Bu yılda aynı ödülü almaktan duyduğu mutluluğunu dile getiren Doç. Dr. Kuyumcu, “Yürütücüsü olduğum, kanser hastalarında dapaglifozin ilacının kemoterapi ilaçlarının kalbe verdiği hasarı azaltabileceğini öngören bilimsel çalışma 2023 Abdi İbrahim İlaç Sanayi Bilim Ödülüne layık görüldü.Bu çalışmada büyük emekleri olan Kanat Gülle, Adnan Karaibrahimoğlu, hocalarıma, Murat Sevimli’ye, projede çok büyük emeği olan değerli öğrencim Sebahat Ulusan’a, destekleri ve bu ödüle bizi layık gördüğü için KVAK yönetim kuruluna sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.