Eğirdir Gökçehöyük Sulamasında Çalışmalar Devam Ediyor

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda Eğirdir Gökçehöyük Sulaması inşaatında gelinen son nokta hakkında yazılı açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA; Eğirdir Gökçehöyük Sulamasında çalışmalar devam etmekte olup, Boru imalatları tamamlanmıştır. Sanat yapısı (%75) imalatı devam etmektedir. 300 ha alana fayda sağlayacak olan Sulama inşaatında % 95 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Milli Ekonomiye 15.000.000 TL Katkı

Eğirdir Gökçehöyük Sulamasının tamamlanması neticesinde 2023 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 15.000.000 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Genel Müdür Mehmet Akif BALTA; "Sulama inşaatı 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir” dedi.