Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi, Eğirdir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Eğirdir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Eğirdir Akademi Çocuk Gündüz Bakımevi ve ilçe sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, 'Şehrini Keşfet, Enerjini Koru' teması etrafında şekillendi.Avrupa Hareketlilik Haftası, şehir içi hareketlilikte daha az enerji tüketimi ve sürdürülebilir bir dünya için farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Eğirdir'de çevre temizliği etkinliğiyle başlayan etkinliklerde, ağaçlık alanlar ve çevre temizlendi. Ardından motorlu araç kullanmadan kent ormanından kordon boyu gösteri alanına kadar yürüyüş yapıldı.Gösteri alanında pilates eğitmeni Yasemin Varkal eşliğinde pilates yapılırken, Eğirdir Akademi Çocuk Gündüz Bakımevi ve Kreş öğrencileri, öğretmenleri ve Eğirdir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personelleri tahta çubuklar kullanarak müzik eşliğinde etkinliğe katıldılar.Eğirdir sanayi esnafından Emre Yaman'ın kurduğu stantlar ise elektrikli bisiklet ve elektrikli motor tanıtımı için gezildi. Hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla bisiklet, elektrikli araba ve toplu taşıma araçları ile kordon boyundan Yeşil Ada Mahallesine kadar tur düzenlendi.Etkinlik sonunda Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök, öğrencilere ve vatandaşlara şapka hediye ederek ayrıca tüplü fidanlar dağıttılar. Bu etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası Eğirdir'de coşkuyla kutlandı.