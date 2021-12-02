YILLIK BAZDA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK İHRACATI: 404,2 MİLYON DOLAR

Isparta 1-30 Kasım 2021 tarihleri arasında 33 milyon 864 bin 46 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Isparta’nın Ekim 2021 ihracatı 30.7 milyon dolar idi.



-1 yılda 100 milyon dolar değerinde artış

Isparta, 1 Ocak- 30 Kasım 2021 tarihleri arasında ise tüm zamanların en yüksek rakamına erişildi: 404 milyon 225 bin 39 dolar. Geçen yılın aynı döneminde bu oran 301 milyon 253 bin dolar idi. Artış tam 100 milyon dolar



-Isparta ihracatta 30’uncu sırada yer aldı

Isparta, Türkiye genelinde 81 kent içerisinde en yüksek ihracat gerçekleştiren 30’uncu şehir oldu. Batı Akdeniz Bölgesi’ni oluşturan Isparta, Antalya ve Burdur’un total ihracatı ise yılın 11 ayında yüzde 32,9 ile2 milyar 285 milyon 769 bin dolar oldu.



Kent Eyl.’21 Sıra Oca.-Ka.’21

Antalya 164.443,36 15 1.663.120,23

Isparta 33.864,46 30 404.225,39

Afyon 32.807,89 36 350.565,49

Burdur 26.876,67 42 271.731,33



-Yüzde 15,7 oranında artış gerçekleşti

Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-30 Kasım 2021 tarihleri arasında 219 milyon 906 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılının aynı döneminde ihracat 190 milyon 032 bin dolar idi. Değişim oranı (artış) yüzde 15,7 oldu. Pay (20) yüzde 1,1 olarak hesaplandı.



-11 ayda ihracatta devasa artış: Yüzde 32,9

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-30 Kasım 2021 tarihleri arasında ise ihracat 2 milyar 285 milyon 769 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 719 milyon 905 bin dolar idi. Değişim 32,9 oldu. Pay (20) yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.



Isparta-İhracat-2021 Yılı

Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 50.434,40

Temmuz 37.875,81

Ağustos 27.926,14

Eylül 34.551,72

Ekim 30.714,27

Kasım 33.864,46



Toplam 404.225,39



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Isparta’nın Kasım 2021 ihracatı: 30 milyon 714 bin 27 dolar

Isparta’nın Ocak-Kasım 2021 ihracatı: 404 milyon 225 bin 39 dolar

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Isparta Kasım 2020 ihracatı: 25 milyon 102 bin 50 dolar

Isparta’nın Ocak-Kasım 2020 ihracatı: 301 milyon 253 bin 80 dolar

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Isparta’nın Ekim 2021 ihracatı: 30 milyon 714 bin 27 dolar

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