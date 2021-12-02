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Isparta ihracatta 30’uncu sırada yer aldı

Isparta ihracatta 30’uncu sırada yer aldı
TÜRKİYE
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YILLIK BAZDA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK İHRACATI: 404,2 MİLYON DOLAR
Isparta 1-30 Kasım 2021 tarihleri arasında 33 milyon 864 bin 46 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Isparta’nın Ekim 2021 ihracatı 30.7 milyon dolar idi.
 
-1 yılda 100 milyon dolar değerinde artış
Isparta, 1 Ocak- 30 Kasım 2021 tarihleri arasında ise tüm zamanların en yüksek rakamına erişildi: 404 milyon 225 bin 39 dolar. Geçen yılın aynı döneminde bu oran 301 milyon 253 bin dolar idi. Artış tam 100 milyon dolar
 
-Isparta ihracatta 30’uncu sırada yer aldı
Isparta, Türkiye genelinde 81 kent içerisinde en yüksek ihracat gerçekleştiren 30’uncu şehir oldu. Batı Akdeniz Bölgesi’ni oluşturan Isparta, Antalya ve Burdur’un total ihracatı ise yılın 11 ayında yüzde 32,9 ile2 milyar 285 milyon 769 bin dolar oldu.
 
Kent                      Eyl.’21                  Sıra        Oca.-Ka.’21
Antalya                                164.443,36          15           1.663.120,23
Isparta                 33.864,46            30           404.225,39
Afyon                   32.807,89            36           350.565,49
Burdur                 26.876,67            42           271.731,33
 
-Yüzde 15,7 oranında artış gerçekleşti
Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-30 Kasım 2021 tarihleri arasında 219 milyon 906 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılının aynı döneminde ihracat 190 milyon 032 bin dolar idi. Değişim oranı (artış) yüzde 15,7 oldu. Pay (20) yüzde 1,1 olarak hesaplandı.
 
-11 ayda ihracatta devasa artış: Yüzde 32,9
Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-30 Kasım 2021 tarihleri arasında ise ihracat 2 milyar 285 milyon 769 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 719 milyon 905 bin dolar idi. Değişim 32,9 oldu. Pay (20) yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.
 
Isparta-İhracat-2021 Yılı
Dönem                İhracat (Bin Dolar)
Ocak                     31.326,18
Şubat                    31.099,69
Mart                     39.110,89           
Nisan                    48.442,65           
Mayıs                   38.849,22           
Haziran                50.434,40           
Temmuz              37.875,81           
Ağustos               27.926,14                                           
Eylül                      34.551,72
Ekim                      30.714,27
Kasım                    33.864,46
 
Toplam                                404.225,39                         
 
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Isparta’nın Kasım 2021 ihracatı: 30 milyon 714 bin 27 dolar
Isparta’nın Ocak-Kasım 2021 ihracatı: 404 milyon 225 bin 39 dolar
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Isparta Kasım 2020 ihracatı: 25 milyon 102 bin 50 dolar
Isparta’nın Ocak-Kasım 2020 ihracatı: 301 milyon 253 bin 80  dolar
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Isparta’nın Ekim 2021 ihracatı: 30 milyon 714 bin 27 dolar
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