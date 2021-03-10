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İLLER BANKASINDAN EĞİRDİR ÇIKARMASI!..

İLLER BANKASINDAN EĞİRDİR ÇIKARMASI!..
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
*İLLER BANKASINDAN EĞİRDİR ÇIKARMASI!..
 
*EĞİRDİR HALİHAZIR HARİTA YAPIM İŞİ SONA ERDİ.
 
* EĞİRDİR İÇİN HAYATA GEÇECEK ALTYAPI VE ÜST YAPI
   PROJELERİNİN ÖN HAZIRLIK HARİTASI TAMAMLANDI.
 
 
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün bugün yine önemli misafirleri vardı. Eğirdir Belediyesi’nin talebi üzerine alt yapı, üst yapı, mimari ve bunun gibi her türlü projede altlık olması için güncel hali hazır yapımı işi için İller Bankasına başvuru yapılmıştı. İller Bankası aracılığı ile ihale edilen hali hazır harita yapım işinde sona gelindi.
İller Bankası Ankara Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Antalya Bölge Müdürlüğü teknik ekibi ile Belediyemiz teknik ekibi söz konusu işin kabulü için sahada incelemelerde bulundu. İnceleme sonunda Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü makamında ziyaret eden teknik ekip proje hakkında Başkan GÖK’e bilgiler verdiler. Yeni yapılacak projelerle ilgili Belediye ve İller bankası işbirliğine vurgu yapılarak yeni projelerde buluşmak için temennilerde bulunuldu. Hatırlanacağı üzere Başkan Veli GÖK’ünde sürekli üzerinde durduğu Eğirdir İçme Suyu şebeke hattının yenilenmesi ve kanalizasyon şebeke hattının yenilenmesi işi hakkında teknik çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda zamanla hepsinin hayata geçmesi bekleniyor. Özellikle 2022’de Doğalgaz’a kavuşacak olan Eğirdir’in aynı anda eş zamanlı olarak içme suyu ve kanalizasyon hattının yenilenmesi öngörülüyor.
Ankara ve Antalya’dan Eğirdir’e gelen İller Bankası teknik personeli toplantıdan sonra Elektrikli Tekne turuna katılıp Eğirdir’i gezdikten sonra,  Eğirdir Belediyesinin  Citta Slow Marketlerinde bulunan elma ve elma ürünlerine yoğun ilgi göstererek alış-veriş yaptıktan sonra  Eğirdir’den mutlu ayrıldılar.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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