Isparta Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

2023 yılı ikinci dönem Isparta Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, Kaymakam ve Belediye Başkanları, Bölge Müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda Isparta ilinde gerçekleştirilen ve planlanan kamu yatırımları ve sektörel gelişmeler değerlendirilerek sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek yaptığı açılış konuşmasında, "2023 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına hoş geldiniz. İlimizde yapılan yatırımları ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek ve iş birliği sağlamak için burada bir araya geldik. kurumlararası işbirliği ile kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, bu toplantının ilimiz, ülkemiz ve vatandaşlarımız için faydalı olmasını diliyor, hepinizi en içten dileklerimle karşılıyorum. İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında kamu yatırım ödeneklerinin artırılması öncelikli önceliklerimiz arasında yer almakta olup, bu doğrultuda kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların öncelikli olarak toplumsal ihtiyaçları karşılayacak ve verimli faaliyetleri destekleyecek altyapı alanlarına yönlendirilmesi ve verimli, etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. ve kamu yatırımlarının zamanında gerçekleştirilebilmesi için İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları büyük önem arz etmektedir. Bu toplantıda 2023 yılının ilk 3 ayında ilimizde teşkilatlarımızın yürüttüğü projelere ilişkin değerlendirmeler yapılacak, varsa sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılacaktır. Sayın İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri; 31 Mart 2023 tarihi itibariyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız ile Belediyelerimizin İl Yatırım Takip Sistemine girdikleri verilere göre ilimizde ilk etapta toplam proje tutarı 11.900.639.890 TL olan toplam 551 proje üzerinde çalışılmıştır. 2023 yılının 3 ayı. Bu projeler için 1.439.408.330 TL ödenek ayrılmış olup, 315.493.200 TL harcanarak %22 parasal, %32 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımları merkezi ve yerel yönetimler itibarıyla incelediğimizde yatırımcı kamu kurumlarımız 2023 yılı Mart ayı sonuna kadar toplam proje tutarı 11.371.912.450 TL olan 416 projede çalışmalarını yürütmüştür. Bu projeler için 1.140.422.370 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılının ilk 3 ayı ödenmiş olup, bu ödeneğin 243.026.000 TL'si harcanarak %21 oranında parasal gerçekleşme sağlanmıştır. Belediyelerimiz 2023 yılı Mart ayı sonuna kadar toplam proje tutarı 528.727.440 TL olan 135 projede çalışmalarına devam etmiştir. %9 parasal gerçekleşme."