Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı Hızla Tamamlanıyor

Uçak Bakım Teknolojisi Alanında Türkiye'deki İkinci Okul Keçiborlu'da Yapılıyor

Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Hizmete Girecek

İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur: "Öğrencilerimizin Eğitim Kalitesi Artacak"

Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımız, Güvenli ve Modern Eğitim Ortamlarına Kavuşuyor

Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaatı hızla tamamlanıyor. Okul, uçak bakım teknolojisi alanında 5 yıllık eğitim veren Türkiye'deki ikinci okul olma özelliğini taşıyor. 12 derslikli modern ve güvenli yeni okul binasının 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmete girmesi hedefleniyor.İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, okul inşaatı hakkında yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitim kalitesinin artacağını ve modern bir eğitim ortamında derslerini sürdürebileceklerini söyledi. Ayrıca öğrencilerin sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önde tutulduğunu belirtti.Baydur, eğitime yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin nitelikli ortamlarda eğitim alabilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini sözlerine ekledi. Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tamamlanmasıyla birlikte, çocuklarımız güvenli ve modern eğitim ortamlarına kavuşacaklar.