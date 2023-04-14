"Isparta Öğrencileri Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Parladı"

"Isparta Gençleri Bilek Güreşi Şampiyonasında Türkiye'nin En İyileri Arasına Girdi"

"Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Isparta'nın Öğrencileri İstikrarlı Performansıyla Dikkat Çekti"

"Isparta Öğrencileri Bilek Güreşi Şampiyonasında Başarılarıyla Göz Doldurdu"

"Isparta'nın Genç Bilek Güreşi Şampiyonları Türkiye'de İsimlerini Yazdırdı"

Niğde ilinde gerçekleştirilen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda, Isparta'nın öğrencileri müthiş bir performans sergiledi. Gülkent Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Mert Selçuk, 80 kg kategorisinde sağ kol Türkiye ikincisi, sol kol Türkiye üçüncüsü olurken; Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi öğrencisi Yasin Tuncer, 65 kg kategorisinde sol kol Türkiye beşincisi oldu.Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi öğrencisi ise 80 kg kategorisinde sağ kol Türkiye altıncısı, sol kol Türkiye beşincisi oldu. Hacı Ahmet Ersöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Tuğba Katırcı ise 55 kg kategorisinde sağ kol Türkiye beşincisi, Hilal Demir ise 45 kg kategorisinde sol kol Türkiye beşincisi oldu.Bu başarıların sahibi olan Isparta'nın genç sporcularını yürekten tebrik ediyoruz. Geleceğimizin umudu olan bu gençlerin göstermiş oldukları azim, disiplin ve başarıları herkesin takdirini kazanmıştır. Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, bu genç sporcularımızı gururla temsil ediyoruz.ISPARTA MEM