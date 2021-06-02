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Isparta ITKM 24 Haziran’da açılıyor

Isparta ITKM 24 Haziran’da açılıyor
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Isparta Düğün Salonları
TMSF Başkanı Gülal ve Başkan Başdeğirmen’den Isparta’ya büyük müjde:
 
24 Haziran’da açılıyor
 
ITKM’nin AVM ve Kültür Merkezinin artık tamamlandığını Isparta halkına müjdeleyen TMSF Başkanı Gülal, “24 Haziran itibariyle Kültür Merkezinin açılışını yapacağız,  AVM’mizin son halini tüm Isparta’mızla paylaşmış olacağız” dedi.
 
 
**GERİ SAYIM BAŞLADI
Şehrin merkezinde, Isparta’nın ve bölgenin en büyük alışveriş merkezilerinden birisi olarak faaliyete geçecek olan ITKM’de geri sayım başladı. Şehrin ekonomik ve sosyal hayatı ile istihdama önemli katkılar sağlayacak olan ITKM’nin Kültür Merkezinin açılışı 24 Haziran’da yapılıyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ve ekibi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte Isparta’nın yeni yaşam alanı ve cazibe merkezi olacak ITKM’de incelemelerde bulundu. 
 
** AÇILIŞI 24 HAZİRAN’DA
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte ITKM’nin AVM bölümü ile Kültür Merkezinde incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. TMSF Başkanı Gülal incelemeleri esnasında Başkan Başdeğirmen’e “Başkanım bitmiş burası. Küçük işleri kalmış” derken, Kültür Merkezi bölümünün açılışı için 24 Haziran 2021 tarihi işaret edildi.
 
**MİLLİ SERVET HİZMETE SUNULUYOR
TMSF Başkanı Başkanı Muhiddin Gülal’ın kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, ITKM inşaatının başladığından buyana 4.kez Isparta’ya geldiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sayın Başkanımız burasının en iyi şekilde yapılabilmesi ve ilerlemesi için çok büyük mücadeleler verdi. Bugün gelinen noktadan dolayı başkanımızda çok memnun oldu. Isparta’mızın başını ağrıtan konulardan birisi de ITKM’ydi. Seçimler öncesi vatandaşlarımıza ‘şehrimizin en önemli sorunu ne’ şeklinde sorduğumuzda ITKM’yi gösteriyordu. ‘ITKM bitecek mi?’ deniyordu. Geçmişinde 23 yılı olan bir yer. Bu olumsuzluk vatandaşımızı, buradan çıkan esnafımızı, çevre esnafı  üzmüştü. Burası bir milli servetti. Bugün gördük ki, mutlu sona ulaşmışız. Amacımız burayı en güzel şekilde vatandaşımızın, ticaret yapacak iş insanlarımızın, esnafımızın hizmetine sunmaktır. Sayın TMSF başkanımızın nezdinde tüm ekibine teşekkür ediyorum. 7/24 çalışarak çok önemli bir işi hallettiler. Dışarıdan burada bir şey yokmuş gibi gözüküyor, ancak içeri girildiğinde neler olduğu fark ediliyor. Yıkıp yapmak çok zor. Buralar tamamen yenilendi. Çok büyük olumsuzluklar vardı, bugün bunların tamamı giderildi. Kısa zamanda hemşehrilerimizle, Isparta’mızla bu güzellikleri paylaşacağız. İnşaatımızın bu hale gelmesi tüm hemşehrilerimizi olduğu gibi beni de memnun etti. Sayın başkanımıza şehrimize gelmesinden ve yakın ilgi alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
 
 
**ISPARTA’NIN CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Isparta adına güzel bir gün yaşadıklarını dile getiren TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şehrin kangren olmuş bir meselesinin artık tamamlandığını tüm Isparta halkına müjdelediğini söyledi. TMSF Başkanı Gülal, “Burada milli bir servet yatıyordu ve atıl bir vaziyetteydi. Isparta Belediye Başkanımıza işbirliği için çok teşekkür ediyorum. AVM ve Kültür Merkezinin artık tamamlandığını tüm Isparta halkımıza müjdelemek istiyorum. İnşallah 24 Haziran itibariyle Kültür Merkezimizin açılışını yapacağız hem de AVM’mizin son halini tüm Isparta’mızla paylaşmış olacağız.  AVM’nin kiralama süreçleri yüzde 50 seviyesine geldi, bunu da yüzde 70-80 seviyesine çektiğimizde AVM’mizde burada canlı bir Isparta’nın cazibe merkezi haline gelecek. Isparta’mıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum ve katkıları için başta belediye başkanımız olmak üzere tüm Ispartalılara teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
 
**KİRALAMA SÜRECİ OLUMLU GİDİYOR
AVM’nin açılış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye’nin önemli markalarının ilgi gösterdiğine dikkat çeken TMSF Başkanı Gülal, “Kiralama süreçlerinin de gayet olumlu gittiğini takip ediyorum. İnşallah yaz sonu itibariyle buradaki doluluk oranının da yüzde 80’lere çıkacağını ümit ediyorum. Artık burası Isparta’nın bir yaşam, cazibe merkezi olacak” ifadelerinde bulundu.
 
**BU HİZMETİ ÖNEMSİYORUZ
TMSF’nin yönetiminde şu anda 784 şirketin olduğunu, bu şirketlerin aktif büyüklüğünün 70,2 milyar lira seviyesine yükseldiğini aktaran Gülal, “Devraldığımızdan buyana da bu şirketler aktif olarak yüzde 65’ler seviyesinde büyüdüler. Isparta özelinde de yine bu AVM, TMSF kayyumunda yönetilen bir şirketin aktifindeydi. 20 yıldır natamam vaziyetteydi. Böylesine bir firmaya finansman sağlamak çok kolay olmadı ama gerek bankalarımızdan, gerek TMSF’nin kendi imkanlarıyla finansman sağlamak suretiyle inşaatı bu noktaya getirdik. Bu anlamda da buradaki hizmeti önemsiyoruz. Hakikaten burası Isparta’nın kangren olmuş bir meselesiydi ve bugün itibariyle müjdelemek isterim ki, bu mesele ortadan kalktı” dedi.
 
**İSTİHDAM SAĞLAMAYA, KATMA
DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDİLECEK
FETÖ’den, TMSF’ye geçen şirketlerin durumuna da değinen Gülal, “15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen bir kısım şahıslara ait varlıkların TMSF kayyumunda yönetilmesine karar verildi. Biraz önce ifade ettim, 784 şirketimiz var. Bu şirketlerde 44 bin 435 çalışanımız bulunuyor ve en baştan itibaren dedik ki, ‘bu şirketler bize milletimizin emaneti. Bu şirketlerin her biri birer milli servet’ Dolayısıyla bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmayacak. Bu şirketler istihdam sağlamaya, katma değer üretmeye devam edecekler politikasıyla bugüne kadar bu şirketlere vaziyet ettik. Ve çok şükür bu şirketler ortalama yüzde 65 seviyesinde büyüdüler. Bu şirketlerle ilgili olarak milletimize ve devletimize mahcup olmadık ve büyümeye de devam edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.
 
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