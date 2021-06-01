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ISPARTA OTO EKSPERTİZ

ALKIŞLAR ISPARTA'NIN MİLLİ GURURLARINA

ALKIŞLAR ISPARTA'NIN MİLLİ GURURLARINA
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
17 YIL ARADAN SONRA 
HALTER BAYAN MİLLİ TAKIMIMIZ 
GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONU 
23 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında Özbekistan Taşkent şehrinde yapılan Gençler Dünya Halter Şampiyonasında göğsümüzü kabartan başarı geldi. 
Millilerimiz 17 yıl aradan sonra 6 altın, 6 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalyaya ulaşarak takım halinde Dünya Şampiyonu oldu. 
Bu tarihi anlara ve başarıya 8 kez milli takıma çağırılan İl Müdürlüğümüz Halter Antrenörü Gamze Şen ile şampiyonuyu 87. kiloda 6'nci tamamlayarak gelecek vaat eden 15 yaşındaki ilimiz Milli Sporcusu Fatma Gül Çevik ve 81 kilo koparmada bronz madalya kazanan ilimizin yetiştirdiği Milli Sporcu İ. Samed Coşkun birlikte emek sarfederek tanıklık ettiler. 
Milli takımımızın başarı haberinin hemen ardından İl Müdürümüz Murat Gevrek, İl Müdürlüğümüz Halter Antrenörü Gamze Şen'i telefonla arayarak, kendisi, tüm sporcularımızı ve milli takım kafilesini tebrik etti. 

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

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Bir bir veya daha fazla kişi ve şunu diyen bir yazı 'JUNIOR WORLD SHAMTOUIE IWF ×7 A LEC 2021 IWF Junior World Championships SNATCH ÛUT -WOMEN 59 kg 3RD 1 BELKHIR Ghofrane 2 OZKAN Cansel 3 PICCINNO Chiara 1ST IWF 2ND (TUN) (TUR) (ITA) BEST 87 GOLD SILVER BRONZE 91 87 91 85 90 90 85 85 www.iwf.net 86 86' görseli olabilir

Bir 2 kişi ve şunu diyen bir yazı '2 TALEGOM PM 2021 WF Junior World Championships SNATCH RESULTS WOMEN 81 kg 1 UCAN Dilara 2 GYURJYAN Liana 3 JIMENEZ QUINONEZ Κ. 1ST ZKC IWF 2ND 3RD (TUR) (ARM) (ECU) BEST 95 97 GOLD SILVER BRONZE 99 90 95 99 98 98 89 91 www.iwf.net 94 94' görseli olabilir

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Bir 3 kişi ve şunu diyen bir yazı '红ર 'KO ZHEN-AO珍 2021 IWF Junior World Championships C&J RESULTS WOMEN +87 kg 1ST SANSYZBAYEVAA 2 ORLOVA Viktoriia 3 YALCIN Nuran 2ND 3RD IWF KC1ZKCH (KAZ) (RUS) (TUR) BEST 135 140 GOLD SILVER BRONZE 145 145 120 125 130 113 130 121 116 121' görseli olabilir


 
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