17 YIL ARADAN SONRA

HALTER BAYAN MİLLİ TAKIMIMIZ

GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONU

23 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında Özbekistan Taşkent şehrinde yapılan Gençler Dünya Halter Şampiyonasında göğsümüzü kabartan başarı geldi.Millilerimiz 17 yıl aradan sonra 6 altın, 6 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalyaya ulaşarak takım halinde Dünya Şampiyonu oldu.Bu tarihi anlara ve başarıya 8 kez milli takıma çağırılan İl Müdürlüğümüz Halter Antrenörü Gamze Şen ile şampiyonuyu 87. kiloda 6'nci tamamlayarak gelecek vaat eden 15 yaşındaki ilimiz Milli Sporcusu Fatma Gül Çevik ve 81 kilo koparmada bronz madalya kazanan ilimizin yetiştirdiği Milli Sporcu İ. Samed Coşkun birlikte emek sarfederek tanıklık ettiler.Milli takımımızın başarı haberinin hemen ardından İl Müdürümüz Murat Gevrek, İl Müdürlüğümüz Halter Antrenörü Gamze Şen'i telefonla arayarak, kendisi, tüm sporcularımızı ve milli takım kafilesini tebrik etti.