Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri kapsamında Salgın Denetim Ekiplerimiz ile birlikte İlçemiz genelinde denetim ve rehberlik faaliyetleri gerçekleştirildi.İlçemizdeki hiçbir yaşam alanının denetim dışı kalmasına müsaade edilmeksizin denetim ekipleri marifetiyle denetim faaliyetleri aralıksız devam edecektir.Kurallara uyan esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, uymayarak aykırılıklarda ısrar, tekerrür ve kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlemlerin başlatılacağı konusunda uyarıyoruz.Uluborlu Kaymakamlığı