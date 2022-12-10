ISPARTA İLE MOLDOVA ARASINDA

TİCARİ KÖPRÜ KURULUYOR

Moldova Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi DmitriCroitor, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Moldova Cumhuriyeti Yatırım ve Ekonomik Potansiyel Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükelçi Croitor, Türkiye ile Moldova arasındaki ticaret hacmini daha da artırmak için Ispartalı yatırımcıları ülkesine davet etti.ITSO Başkanı Metin Çelik ve Yönetim Kurulu Üyelerinin göreve gelmesiyle birlikte gerçekleştirilen Ankara temaslarında Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi DmitriCroitor’a ziyarette bulunmuş, Moldova’daki yatırım fırsatları ele alınmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından çok geçmeden Isparta’ya gelen Büyükelçi Croitor, ilk kez bir Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Ziyarette ITSO Meclis Başkanı Ethem Erkan Kader ile Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.Croitor, Moldova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olan Türkiye ile her zaman köklü bir beraberlikleri olduğuna dikkat çekerken, Büyükelçilik olarak ticari ilişkilere katkı sunmak için büyük hedefler belirlediklerini söyledi.CROİTOR, DEMİREL ÜLKEMİZİ KURTARDICroitor, “1994 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Moldova’yı ziyaret etti. O zaman Moldova zor zamanlar yaşıyordu ama Sayın Demirel ülkemizi kurtardı,biz Gagauzlulara Moldova’nın içerisinde özerk bir statü kazandırdı. O zaman anladık ki Isparta var. O yıllardan itibaren biz Isparta’ya ve Demirel’e teşekkür ederiz. 1994 yılında bu gelişmeler olmasaydı belki Moldova olmayacaktı.” diye konuştu.Moldova'ya yatırım için tarım ve hayvancılık alanının büyük potansiyel taşıdığını aktaran Croitor, Moldova'nın topraklarının dünyanın en verimli toprağı "kara toprak" olduğunu belirterek yatırıma en uygun alanların tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.Ispartalı iş insanlarının Moldova'da çeşitli avantajlardan faydalanabileceğini dile getiren Croitor, sözlerini şöyle sürdürdü;“Bugün Moldova’da bin 200 Türk şirketi çalışıyor. Bizim için bin 200 şirket az. İstiyoruz ki daha fazla Türk iş insanı Moldova’ya gelsin. Moldova’da 43 serbest ekonomik bölgesi var. Bu bölgelerde bizim hükümetimiz iş adamlarına büyük teşvikler veriyor. Serbest ekonomik bölgesinde 1 milyon dolar yatırım yaparsanız 3 sene vergi ödemezsiniz. 5 milyon dolar yatırım yaparsanız 5 sene Moldova Devletine vergi ödemezsiniz. Devletimiz, öncelikle tarım alanında yatırım yapmak isteyenlere teşvikler sunuyor. Moldova topraklarının yüzde 94’ü siyah ve oldukça verimli. Tarımcılık bizim için çok önemli. Portakal ve limon haricinde tüm ürünler ülkemizde mevcut. Aynı Isparta gibi.”Türkiye ile Moldova’nın gerek ticari gerekse de siyasi ilişkilerinin uzak geçmişe dayandığını vurgulayan ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik de, “Isparta ile Moldova’nın ticari ilişkileri son birkaç yılda hızla gelişmeye devam etmektedir. Isparta halihazırda Moldova’ya su ürünleri, kemik tozu, kimyasal gübreler, ayva, elma, kestane, kiraz, vişne, nar, şeftali, biber, radyatör, kazan, tarım makineleri, konserve domates, bisküvi, gofret ve mobilya ihraç etmektedir. Bildiğiniz gibi Isparta’mız, lokomotifi tarım endüstrisi olan, dünyanın gül bahçesi olarak niteleyebileceğimiz şehrimizdir. Isparta’da elma, kayısı, kiraz gibi meyveler, gül, karanfil gibi çiçekler yetiştirilmekte, bu ürünlerden katma değerli ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ile sanayi de bu ürünler bazında gelişmektedir. Bugün Isparta’da meyve suyu konsantresi, kuru meyve, reçel gibi meyve bazlı birçok ürünün üretimi gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde gül yağı, gül suyu gibi önemli kozmetik hammaddeleri de üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Özellikle son yıllarda kozmetik sektörü bazında yatırımlar yapılmakta ve Isparta kozmetik ürünleri üretiminde de yer almaktadır.Isparta ekonomisi elbette sadece tarım ile dönmemektedir. Kereste, çimento, mobilya, su ürünleri, süt ürünleri, inşaat malzemeleri, savunma sanayii ürünleri gibi birçok alanda Isparta hem üretimde hem de ihracatta iddialı bir şekilde ilerlemektedir.” ifadelerine yer verdi.Büyükelçi Croitor’a Isparta’nın gülsuyu ikram edildi, ardından Etnografya Halı ve Kilim Müzesigezdirildi.