Bir dizi temaslarda bulunmak için Isparta’ya gelen Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croıtor, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Croıtor’a Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik ve yönetim kurulu üyeleri ile ITSO Meclis Başkanı Ethem Erkan Kader eşlik etti. Belediye Meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette ülkeler arası işbirliği konuları ele alınırken, Isparta ili ile Moldova Cumhuriyeti arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.ITSO Başkanı Metin Çelik, Ankara ziyaretleri sırasında Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croıtor ile tanıştıklarını belirtti. Büyükelçi Croıtor’un 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel ile de tanışıklığının olduğunu, kendisinin İslamköy’ü ve Isparta’yı görmek istediğini, ikili ilişkilerin de geliştirilmesi amacıyla kendilerini davet ettiklerini söyleyen Çelik, “Ticaret Odamızda bazı konuları konuştuk. Meyvecilik, soğuk hava depoları, üzüm ve diğer konularla ilgili benzer çok konularımız var. Bazı arkadaşlarımız da bunları sayın büyükelçimizden duydular, iyi oldu. Yaptığımız bir gezide de bunları değerlendireceğiz, bu işbirliğini gerçeğe dönüştürmeye çalışacağız. Büyükelçimize Isparta’ya geldiği için teşekkür ediyoruz” dedi.Isparta’ya gelmesinin kendisi için çok büyük bir onur olduğunu kaydeden Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croıtor, 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in Moldova’yı ziyaret ettiğini ve Gagavuzlara özel bir statü verdiğini söyledi. O zamandan bu yana Isparta’yı sevdiklerini belirten Croıtor, “Büyükelçi olduktan sonra ilk kez Isparta’ya geldim. Çok büyük bir onur duydum. Bize zaman ayırdığı için belediye başkanımıza da teşekkür ederim. Türkiye bugün de bize çok yardımcı oluyor. Türkiye, Moldova’da hastane, kreş de yaptı, Gagavuzya’nın başkentinde stat yaptı. Bu işler bizim için çok önemli. Türkiye’nin önderlerine ve Türk halkına çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.Isparta’ya iş insanlarıyla görüşmek ve onları Moldova’ya davet etmek için geldiğini kaydeden Büyükelçi Dmitri Croıtor, “Onlara Moldova hükümetinin iş insanlarına teşviklerini anlattım. Bugün Moldova’da çalışan 1200 Türk şirketi var. Bunun için iş insanları Moldova’ya gelirse para kazanacaklar, bizim halkımıza iş kuracaklar. Bu bizim için çok önemli” ifadelerinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gagavuzya’dan arkadaşları olduğunu belirtti. Moldova Gagavuz Milletvekili Ivanna Köksal’ın daha önce belediyeyi ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, Gagavuzya’ya birkaç tır malzeme gönderdiğini kaydetti. Başkan Başdeğirmen, “Oyun parkları gönderdik. Ayakkabı, aydınlatma direkleri, çocuklarla alakalı malzemeler gönderdik. Çocuklar çok memnun olmuşlar ben de mutlu oldum” derken Büyükelçi Dmitri Croıtor’a çocukların mutlu olduğu anlara ait fotoğrafları gösterdi. Fotoğrafları gören Büyükelçi Dmitri Croıtor, “Başkanım çok teşekkür ederim. Moldova’ya çok yardımcı oluyorsunuz” diye konuştu.Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croıtor’un Ispartalı 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel ile ilgili hassasiyetini dile getirdiğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in desteği olduğu gibi bahsetmiş olduğunuz yatırımları da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi yapmıştır. Hepsinden Allah razı olsun. Sizlere her zaman yakınız, bu beraberliğimiz devam edecektir. Bu gelişiniz inşallah Isparta’nın ekonomisine, kültürüne katkı sağlar. Ticaret Odamız bu görüşmeleri başlattı. Devamında bizler de destek vererek daha güzel işleri yapmak isteriz. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.