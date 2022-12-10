Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okul Sporları Genç Kız ve Erkek Bowling İl Birinciliği müsabakaları Meydan AVM Play Park Bowling Salonunda gerçekleştirildi.15 okuldan 70 sporcunun yer aldığı genç kız ve erkek bowling il birinciliği yarışları heyecana sahne oldu.Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okul Sporları Genç Kız ve Erkek Bowling İl Birinciliği müsabakaları Meydan AVM Play Park Bowling Salonunda gerçekleştirildi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Bowling İl Birinciliği müsabakalarına 15 okuldan 70 sporcunun yer aldığı genç kız ve erkek bowling il birinciliği yarışları büyük heyecana sahne oldu.Müsabakalar sonunda kızlar kategorisinde birinci Isparta Spor Lisesi, ikinci Süleyman Demirel Fen Lisesi, üçüncü Mürşide Ermumcu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve dördüncü dördüncü Gül Mesleki Teknik Anadolu Lisesi oldu.Erkeklerde ise birinci Isparta Anadolu lisesi, ikinci Isparta Spor Lisesi, Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi üçüncü ve dördüncü Şehit Ali Hekim Anadolu Lisesi oldu.Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Okul Sporları İl Tertip Komitesi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi. Dereceye giren okullar grup müsabakalarında Isparta’yı temsil edecek.