- Gün (Bugün): Hafif bulutlu ve güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20°C olacak.
- Gün: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 5°C olacak.
- Gün: Hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 6°C olacak.
- Gün: Az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 7°C olacak.
- Gün: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 8°C olacak.
- Gün: Hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 9°C olacak.
- Gün: Az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 10°C olacak.
- Gün: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 11°C olacak.
- Gün: Hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 12°C olacak.
- Gün: Az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 13°C olacak.
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