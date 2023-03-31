"Isparta İnşaat Mühendisleri Odası, Grafen İnşaat yetkilisiyle görüştü"

"İnşaat sektöründeki gelişmeler konuşuldu: İnşaat mühendisi şantiye şefi durumu ele alındı"

"Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, Grafen İnşaat yetkilisi A Taha Furkan'ı ağırladı"

Isparta İnşaat Mühendisleri Odası, son zamanlarda yapılan bir ziyareti sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, Grafen İnşaat yetkilisi sayın A Taha Furkan'ın Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz'ı ziyaret ettiği belirtildi. Ziyarette, inşaat sektöründeki gelişmeler ve devam eden inşaat projeleri için inşaat mühendisi şantiye şefi bulundurma durumu konuşuldu. Isparta İnşaat Mühendisleri Odası'nın paylaşımına göre, ziyaret oldukça verimli geçti.