Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, hemşirelerin özverili çalışmalarını takdir etmeye devam ediyor. Hemşireler Haftası'nda bir kez daha unutulmayan sağlık çalışanlarını ağırlayan Başkan Gök, Eğirdir Limanı Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltıyla bir araya geldi. Programda yapılan konuşmalarda hemşirelik mesleğinin önemi vurgulanırken, hemşireler Başkan Gök'ün özverili ve saygıdeğer yaklaşımından memnuniyetlerini dile getirdiler.Etkinlikte konuşan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Enis Özdemir, Belediye Başkanı Veli Gök'e bu anlamlı organizasyon için teşekkür ederek birlik ve beraberliğin devamını diledi. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabibi Uzm. Nrlg. Dr. Semih Gürler ise hemşirelerin önemli bir mesleği icra ettiklerini ve sağlık sistemimizin vazgeçilmez bir parçası olduklarını ifade ederek, Başkan Gök'ün ev sahipliği ve düzenlemelerinden dolayı teşekkür etti.Başkan Veli Gök konuşmasında, sağlık teşkilatı mensubu olmanın ayrıcalık olduğunu belirterek hemşirelerin önemine vurgu yaptı. Belediye Başkanı Gök, her yıl düzenli olarak bir araya gelerek hatırlanmak ve hatırlamak istediklerini ifade ederek hemşirelere başarılar diledi.Kahvaltının ardından Başkan Gök'ün hediye ettiği elektrikli tekneyle mavi yolculuğa çıkan hemşireler, Başkan Gök'e teşekkür ederek, "Başkanımızla ilk defa bu kadar saygın olduğumuzu hatırladık." şeklinde duygularını dile getirdiler.