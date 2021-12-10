Yeni açılacak yol kampusu rahatlatacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve üniversite yönetimiyle birlikte belediyenin tamamlanan ve devam eden yatırımlarını inceledi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilk olarak ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve yönetimine bir süre önce inşaatı tamamlanarak hizmete açılan Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezi’ni gezdirdi. Başkan Başdeğirmen, Kültür Merkezindeki sergi salonları, konferans salonu, toplantı salonları ve AVM alanları hakkında bilgi vererek, yapılan çalışmaları anlattı.Daha sonra Başkan Başdeğirmen ve Rektör Prof. Dr. Diler, kentin merkez trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan ve şehrin 50 yıllık geleceği düşünülerek planlanan 300 metre uzunluğunda, 30 metre kapalı genişlikte, gidiş-geliş 4 şeritli olarak projelendirilen Mehmet Tönge Alt Geçidindeki çalışmaları yerinde inceledi.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, alt geçidin tamamlanmasının ardından şehir merkezi trafiğinin en az yüzde 60 rahatlayacağını belirtti.Belediye Başkanı Başdeğirmen de yeni alt geçitle birlikte üniversiteler bölgesinden şehir merkezine doğru giden tüm araçların doğrudan kent trafiğine girmelerini engelleyeceklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “50’lik yeni bir yol açıyoruz. Onun iznini de aldık. KYK yurdundan, Gül Küçük Sanayi Sitesi arkasından İl Sağlık Müdürlüğü binasının arkasına çıkıyoruz. Orada çiftli gidiş, geliş, yan yol, bisiklet yolu ve hafif raylı sistem için çalışmamız olacak” diye konuştu.Yeni açılacak yolun kampüsleri için çok iyi olacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Diler de “O yol açıldıktan sonra ziraat ve orman fakültelerinin ana girişini oradan yapacağız” dedi.Belediye Başkanı Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, '81 ilimize 81 Millet Ormanı kurarak vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanmasını sağlayacağız’ açıklamasının ardından harekete geçilen ve Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisi alınan 110 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Millet Ormanı hakkında da bilgiler verdi. Başdeğirmen, “110 bin metrekare alanda millet ormanı yapıyoruz. Kahvaltı salonu, yemek yerleri, çocuk eğlence alanları ve macera parkı gibi yerler olacak” şeklinde konuştu.Başkan Başdeğirmen, Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler ve beraberindekiler son olarak şehrin yeni terası Kirazlıdere’ye çıktılar. Burada Başkan Başdeğirmen, Kirazlıdere projesini anlatarak, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve devam edecek projelerden bahsetti.