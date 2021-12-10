ISPARTA BAROSU’NUN DESTEKLEDİĞİ ADAYIN SEÇİMİ KAZANMASIYLA YENİ LİSTEDE AV FAİK YILDIZ’DA YER ALDI

Türkiye Barolar Birliği’nin Pazar günü Ankara’da yapılan 36. Genel Kurulunda Ankara Baro Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan’ın listesinden Disiplin Kurulu üyeliğine seçilen Isparta Barosu Avukatlarından eski Baro Başkanı Av. Faik Yıldız 2013-2017 yılları arasında da yine dönemin TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile birlikte Disiplin Kurulunda görev almıştı.Böylece ikinci kez TBB Disiplin Kurulu üyeliğine seçilen Av. Faik Yıldız, büyük bir başarıya imza atmış oldu.4 yıl aradan sonra yeniden Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu üyeliğine seçilen Av. Faik Yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye Barolar Birliğinin genel kurulunda Sayın Avukat Erinç Sağkan’ın listesinden Disiplin Kuruluna seçildim.Tarafımı bu göreve layık gören Barolar Birliği Başkanımız Sayın Av. Erinç SAĞKAN’a ve Türkiye Barolar Birliği delegelerine, bilhassa bana güvenerek delege seçerek yetki veren Isparta Barosu üyesi meslektaşlarıma teşekkür eder, güveninize layık olmak için hukukun üstünlüğünü sağlamak için çalışacağımı bilmenizi ister, saygılar sunarım” dedi.Kaynak: Isparta Haber Siteleri ve Sosyal Medya