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ISPARTA'DA EMNİYET BERBERDE UYUŞTURU MADDELER ELE GEÇİRDİ

ISPARTA'DA EMNİYET BERBERDE UYUŞTURU MADDELER ELE GEÇİRDİ
TÜRKİYE
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ISPARTA'DA BERBERDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Polisi Narkotim ekipleri 29.11.2021 tarihinde Yedişehitler Mahallesinde Erkek kuaförüne düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakaladı. Yapılan aramalarda;
1,8 gram uyarıcı nitelikli Narkotik Madde,
2,15 gram Halisilojen nitelikli Narkotik Madde
1 adet Sentetik Ecza
12 adet Uyuşturucu Madde Kullanımında Faydalanılan aparat ele geçirilmiş,
Ayrıca iş yerinin bodrum katının madde kullanımı için özel hazırlandığı tespit edildi.
Olay ile ilgili 7 şüpheli hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapıldı; çıkarıldıkları adli makamlarca, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
 
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