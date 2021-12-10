ISPARTA'DA BERBERDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Polisi Narkotim ekipleri 29.11.2021 tarihinde Yedişehitler Mahallesinde Erkek kuaförüne düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakaladı. Yapılan aramalarda;

1,8 gram uyarıcı nitelikli Narkotik Madde,

2,15 gram Halisilojen nitelikli Narkotik Madde

1 adet Sentetik Ecza

12 adet Uyuşturucu Madde Kullanımında Faydalanılan aparat ele geçirilmiş,

Ayrıca iş yerinin bodrum katının madde kullanımı için özel hazırlandığı tespit edildi.

Olay ile ilgili 7 şüpheli hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapıldı; çıkarıldıkları adli makamlarca, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

