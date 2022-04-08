ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

10 NİSAN TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI



Ülkemizin barış, refah ve huzurunun güvencesi, gücünü halkımızın desteğinden alan, canını siper ederek görevini fedakârca yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 177. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve emniyeti için yüksek vazife şuuru ile yasalara ve anayasaya sadakatle, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin fedakârca görevlerini ifa eden emniyet teşkilatımız, suç ve suçlularla mücadele konusunda ortaya koyduğu başarıyla hepimizin gurur kaynağı olmuştur.

Polis teşkilatımız, vatandaşlarımızın güvenle sığındığı şefkat kapısı, milletimizin huzur ve güven kaynağıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizdeki güven ve istikrar ortamının, halkımızın refah ve huzurunun korunmasında en büyük güvence olan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 177. yıldönümü münasebetiyle tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.