Özler ailesi yeni evine kavuşuyor

Merkeze bağlı Kayı köyünde Ramazan Özler’e ait evin çıkan yangında kullanılamaz hale gelmesinin ardından Isparta Belediyesi’nin başlattığı yeni ev çalışmasında sona yaklaşıldı.Isparta’nın merkeze bağlı Kayı Köyünde 14 Mart Pazartesi günü gece saat 02.30 sıralarında 3 çocuklu Ramazan Özler’e ait evde çıkan yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Olayın ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte aileyi ziyaret ederek, yeni ev sözü vermişti. Başkan Başdeğirmen’in ev sözünün ardından çalışmalar hemen başladı. Kısa sürede evin kaba inşaatı tamamlanırken, çatı kurulması çalışmaları devam ediyor. Çatının da tamamlanmasının ardından inşaatta sıva ve ince işçilik çalışmaları gerçekleştirilecek.Daha önce aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak zor durumda ve afet olaylarına maruz kalan vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Evinizi yaparız. Ne yapılması gerekiyorsa yapar mağduriyetinizi gideririz. Devletimiz evinizi en güzel şekilde yapıp size teslim edecek güçte. Üzülmeyin, her şeyde bir hayır vardır. Bu konuda sizlerin yanındayız” ifadelerinde bulunmuştu.