Isparta Belediyesi şehrin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalardan birisi de meydanların düzenlemesi. Bu kapsamda bugüne kadar Kaymakkapı Meydanını, Matbaalar Çarşısını ve Ulu Cami çevresinde önemli düzenlemelere imza atan, gecesiyle, gündüzüyle ayrı bir güzelliğe kavuşturan Isparta Belediyesi son olarak da Vakıflar İşhanı arka sokağı ve çevresinde çalışmalar gerçekleştiriyor.Yapılan çalışmalar kapsamında yollar, belediyenin kendi üretimi olan begonit taşlarla kaplanıyor, yol zemininde dekoratif aydınlatmalar gerçekleştiriliyor. Yine sokaklara aydınlatma direkleri konularak, şehir merkezi daha modern hale getiriliyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Gece saatlerinde Vakıflar İşhanı arkası ile Kunduracılar Sitesi bölgesinden Mimar Sinan Caddesine inen sokaklarda incelemelerde bulunan Başkan Başdeğirmen, yapılan çalışmalarla vatandaşlara daha modern yaşam alanları kazandırıldığını belirtti. Beraberinde başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleri ile birlikte çalışmaları inceleyen Başkan Başdeğirmen, begonit taş döşemesi çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleriyle alakalı bilgiler aldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daha sonra, Mimar Sinan Camii önündeki alan ile bölgesinde de incelemelerde bulundu. Cami ve çevresinde düzenleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanırken, çalışmaların kısa bir süre sonra başlayacağı bildirildi.