Isparta Belediyesi, mahallelerdeki cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başlarken, yollar ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor, yol kenarlarındaki görüntü kirliliği oluşturan maddeler temizleniyor.Isparta Belediyesi, yoğun kar yağışlarıyla birlikte sert geçen kış mevsiminin ardından cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlar sonrasında mahallerdeki cadde ve sokaklarda oluşan çamur ile görüntü kirliliği oluşturan maddeleri temizliyor. Çalışmaların startı Hızırbey ve Işıkkent Mahallelerinden verilirken, tüm şehrin mahallerinde detaylı temizlik uygulaması gerçekleştirilecek.Çalışmalarda yol kenarında görüntü kirliliği oluşturulan maddeler ve çamurlar araç ile yaya ekipleri tarafından temizleniyor. Yollar ve kaldırımlar ise tazyikli su ile yıkanıyor. Böylelikle mahallerdeki cadde ve sokaklar bahara hazırlanıyor.