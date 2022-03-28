Gençlik ve Spor Bakanlığı/Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kültür ve Sanat Yarışmaları Isparta İl finallerinden gençlerimiz başarıyla döndüler. Gençler arası şiir okuma yarışmasına Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü/Eğirdir Gençlik Merkezini temsilen katılan ; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İsmail DAL 13-17 yaş erkek kategorisinde Isparta 3. sü oldu.Barla Kız Kuran kursu öğrencisi Tuğba DÜLGER 13-17 yaş kız kategorisinde 3. oldu.Gençler arası Ses ve Müzik yarışmasında ise Eğirdir Meslek Yüksekokulu öğrencisi Cumhur MUTAY ise 18-23 yaş erkek Popüler Müzik kategorisinde 2.olmuştur.Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Eğirdir Gençlik Merkezi yetkilileri 'İlçemizi başarıyla temsil eden gençlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Bu süreçte gençlerimizin Isparta'ya götürülüp getirilmesinde araç desteği veren Belediye Başkanımız Sayın Veli GÖK'e ve öğrencilerimizin yarışmalara katılımlarında bizlere yardımcı olan Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederiz.' dediler.