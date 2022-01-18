Antalya'da faaliyetini sürdüren ve daha öncede Eğirdir'e gelen Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina ve yaklaşık 10 kişilik Rus turist Eğirdir'e hayran kaldı.Geçtiğimiz hafta sonu İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile ilçeye gelen turistler Eğirdir'in tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.Önümüzdeki turizm sezonunda Eğirdir'in yerli ve yabancı turistleri ağırlaması ve turist sayısının artarak devam etmesi bekleniyor. Yenilenen Eğirdir Limanı, göl kenarına yeni yapılan yürüyüş yolu, Elektrikli Tekne ise Eğirdir Turizmi adına yapılan en iyi yatırımlar arasında gösteriliyor.Şehir dışından ve ülke dışından gelen misafirlere zaman zaman Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'te eşlik ediyor, Eğirdir Belediyesi personelleri ise misafirlere refakat ederek bölgeyi tanıtıyor.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)